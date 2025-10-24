En vivo
Disminuye turismo estadounidense en Colombia, alerta Cotelco: ¿tensiones diplomáticas afectaron?

Disminuye turismo estadounidense en Colombia, alerta Cotelco: ¿tensiones diplomáticas afectaron?

El presidente de Cotelco insistió en que los travel warnings (alertas de viaje) emitidos por el Departamento de Estado estadounidense también impactan el flujo de visitantes.

EE. UU. cambia proceso para renovar visa de turista: así funcionará
Turistas estadounidenses en Colombia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

El turismo en Colombia atraviesa un momento de atención especial ante la leve disminución de visitantes provenientes de Estados Unidos, su principal mercado internacional. Así lo advirtió José Duarte García, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), en entrevista con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga.

Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “hay una reducción de la llegada de estadounidenses a nuestro país entre enero y agosto de 2025, comparado con el mismo periodo de 2024. Esa disminución es del 0,8 %”, precisó Duarte.

El impacto económico del turismo estadounidense

El presidente de Cotelco explicó que un turista estadounidense gasta en promedio 1.500 dólares durante su estadía, aunque este monto varía según el propósito del viaje. “El viajero de negocios puede gastar hasta siete veces más que el turista vacacional. Es un mercado estratégico, con buena capacidad de consumo y que representa gran parte de nuestra conectividad aérea internacional”, señaló.

Duarte destacó también la importancia del turismo corporativo y de eventos, conocido como MAIS (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), que genera un alto impacto económico. “Colombia es un jugador competitivo en América Latina para atraer congresos y convenciones, y estos eventos dejan una importante derrama económica en los destinos que los acogen”, explicó.

Riesgos por tensiones diplomáticas entre Colombia y EE. UU.

En medio de la coyuntura política entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, Duarte expresó su preocupación por los posibles efectos en la “imagen país”. Aseguró que “los calificativos negativos sobre Colombia pueden desestimular la confianza y afectar la decisión de viaje de los turistas”.

El líder gremial insistió en que los travel warnings (alertas de viaje) emitidos por el Departamento de Estado estadounidense también impactan el flujo de visitantes. “Estos avisos pueden desincentivar la llegada de turistas cuando, en realidad, los problemas de seguridad se concentran en zonas específicas. Debemos trabajar con políticas claras de seguridad y diplomacia para recuperar la confianza”, concluyó Duarte.

