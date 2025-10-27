Abogado del presidente Petro revela que también defenderá a Nicolás Petro y a Verónica Alcocer

El abogado estadounidense Daniel Kovalik, quien asumió la defensa del presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la Lista Clinton —o lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos—, reveló que también representará legalmente a la primera dama, Verónica Alcocer, y al hijo del mandatario, Nicolás Petro.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el jurista, conocido por su trabajo en derechos humanos y activismo sindical, afirmó que su equipo se prepara para presentar una defensa integral de toda la familia presidencial; dijo que lo hace “por convicción y no por dinero”.

“Sí, por supuesto. Voy a defender a toda la familia Petro”, aseguró Kovalik, quien agregó que su labor será ad honorem.

Lo hago por la causa, porque creo en Petro y en lo que está haciendo añadió.

Una defensa que va más allá del presidente

El anuncio del abogado estadounidense amplía el alcance de la estrategia legal que inicialmente se concentraba en retirar el nombre del presidente Petro de la Lista Clinton, en la que fue incluido junto a su esposa e hijo bajo la Orden Ejecutiva 14059, emitida durante el gobierno de Donald Trump.



Kovalik explicó que su primera acción será enviar una carta formal al Departamento del Tesoro para solicitar la revisión de la medida. “El camino para ahora es escribir una carta al Departamento del Tesoro para rebatir la presencia del presidente Petro en la lista Clinton”, dijo durante la entrevista.

El abogado no descarta acudir a los tribunales estadounidenses si la respuesta administrativa no es favorable. “Si eso no funciona, iremos a la justicia, pero lo primero es presentar evidencias por medio de una carta”, detalló.

“No hay proceso judicial en Estados Unidos. Solamente él está en la lista OFAC, pero no es un indictment”, aclaró, desmintiendo versiones sobre una supuesta investigación penal contra el mandatario.

Dany Kovalik Foto: X Dany Kovalik

Publicidad

Motivaciones políticas detrás de la sanción

De acuerdo con Kovalik, la inclusión de Petro y su familia en la Lista Clinton responde a motivos políticos y no a hechos judiciales o financieros. Según el abogado, el expresidente Donald Trump habría influido en la decisión por desacuerdos con la postura internacional del mandatario colombiano.

“Trump no está feliz con Petro porque él es un abogado por Palestina y porque no va a ayudar con una intervención en Venezuela. Son las dos causas”, afirmó. El jurista sostuvo que los discursos del presidente Petro en escenarios internacionales, en los que criticó la intervención militar estadounidense en Medio Oriente y América Latina, “molestaron a sectores conservadores de Washington”.

Kovalik subrayó además que no existe relación alguna entre el mandatario colombiano y el régimen de Nicolás Maduro, ni con presunta financiación proveniente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, como se ha especulado en medios internacionales.

Publicidad

No creo que tenga nada que ver con eso. Petro ha sido muy crítico de Maduro y no está cercano a él señaló.

Defensa de derechos y nueva batalla internacional

Más allá del caso Petro, Daniel Kovalik anunció su intención de presentar demandas contra Estados Unidos por los ataques en el mar Caribe, que, según él, han afectado a embarcaciones con bandera colombiana. “Vamos a comenzar una demanda contra los Estados Unidos por la violencia en el mar Caribe”, expresó.

Con más de 30 años de experiencia en derecho laboral y de derechos humanos, Kovalik aseguró que cuenta con un equipo de abogados especializados en sanciones internacionales y procesos ante la OFAC. Su objetivo, dice, es desmontar una decisión “injusta y sin fundamento”.

Petro está luchando contra las drogas en Colombia y el Caribe. No hay base para que él esté en la lista insistió.

Un proceso que podría tardar meses

El abogado estima que el proceso para lograr la exclusión del presidente y su familia de la Lista Clinton podría resolverse en cuestión de meses o hasta un año. Aun así, se muestra optimista: “Es posible. Puede ser cuestión de meses o de un año, pero es posible”, aseguró.

Kovalik, quien reside en Pittsburgh, Pensilvania, y mantiene una relación de amistad con Gustavo Petro desde hace más de dos décadas, se presenta como un defensor comprometido con causas progresistas y con el derecho internacional.

Lo hago por convicción. Creo en Petro, en su lucha y en su visión de un mundo más justo reiteró al cierre de la entrevista.