En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / La Fiscal incluye dos delitos más en la nueva imputación que le hará a Nicolás Petro

La Fiscal incluye dos delitos más en la nueva imputación que le hará a Nicolás Petro

Esta vez la representante del ente acusador decidió incluir los delitos de peculado por apropiación y falso testimonio.

Nicolás Petro
Nicolás Petro
Foto: Consejo Superior de la Judicatura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

En las últimas horas se conoció que la fiscal Lucy Laborde, quién lleva la investigación en contra de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, decidió ampliar la imputación que se le realizará en el mes de noviembre. Esta vez la representante del ente acusador decidió incluir dos nuevos delitos, ellos son: peculado por apropiación y falso testimonio.

La decisión de la fiscal surgió luego del aplazamiento de la audiencia que estaba programada para el pasado primero de octubre en Barranquilla por solicitud del abogado Alejandro Carranza, quien ejerce la defensa de Petro Burgos.

Inicialmente la fiscal Laborde anunció que imputará cargos al exdiputado del Atlántico por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, a los que se le sumarán las dos nuevas conductas.

Nicolás Petro fue citado a una nueva imputación de cargos por estar presuntamente vinculado con un favorecimiento por dos contratos entregados entre 2021 y 2022 a una fundación por parte de la Gobernación del Atlántico.

De acuerdo con conversaciones encontradas en el celular de Daysuris Vásquez, los recursos de este contrato no eran invertidos en su totalidad en el objeto del mismo, sino que pasaban información por pagos mucho más altos de los realmente convenidos para, presuntamente, quedarse con la diferencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nicolás Petro

Fiscalía General de la Nación

Barranquilla

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad