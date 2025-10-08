La Fiscal incluye dos delitos más en la nueva imputación que le hará a Nicolás Petro

En las últimas horas se conoció que la fiscal Lucy Laborde, quién lleva la investigación en contra de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, decidió ampliar la imputación que se le realizará en el mes de noviembre. Esta vez la representante del ente acusador decidió incluir dos nuevos delitos, ellos son: peculado por apropiación y falso testimonio.

La decisión de la fiscal surgió luego del aplazamiento de la audiencia que estaba programada para el pasado primero de octubre en Barranquilla por solicitud del abogado Alejandro Carranza, quien ejerce la defensa de Petro Burgos.

Inicialmente la fiscal Laborde anunció que imputará cargos al exdiputado del Atlántico por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, a los que se le sumarán las dos nuevas conductas.

Nicolás Petro fue citado a una nueva imputación de cargos por estar presuntamente vinculado con un favorecimiento por dos contratos entregados entre 2021 y 2022 a una fundación por parte de la Gobernación del Atlántico.



De acuerdo con conversaciones encontradas en el celular de Daysuris Vásquez, los recursos de este contrato no eran invertidos en su totalidad en el objeto del mismo, sino que pasaban información por pagos mucho más altos de los realmente convenidos para, presuntamente, quedarse con la diferencia.