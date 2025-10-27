Abogado de Petro por Lista Clinton dice que el presidente es muy crítico de Nicolás Maduro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes sanciones financieras al presidente Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un "líder del narcotráfico". También fueron sancionados la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Todos ellos fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) - Lista Clinton por lo cual quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

En diálogo con Mañanas Blu, el abogado estadounidense Daniel Kovalik, defensor del presidente Gustavo Petro en los Estados Unidos, habló de la defensa que hará del mandatario desde Estados Unidos con el fin de loggrar sacarlo de la Lista Clinton.

Explicó que el primer paso de su estrategia será la presentación de una carta ante el Departamento del Tesoro para objetar la inclusión del mandatario colombiano. “El camino para ahora es escribir una carta al Departamento del Tesoro para rebatir la presencia del presidente Petro en la lista Clinton”, dijo.



En medio de la conversación, aseguró que el mandatario ha sido crítico del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sin embargo, el hecho de no apoyar una intervención en el vecino país, también lo puso en el radar del gobierno de Estados Unidos.

Kovalik atribuyó la medida del gobierno estadounidense a diferencias políticas del presidente Petro con la administración de Donald Trump, a quien señaló como impulsor de la sanción. Según el abogado, la postura de Petro frente al conflicto en Medio Oriente y su rechazo a una intervención militar en Venezuela fueron los detonantes.

“Trump no está feliz con Petro porque él es un abogado por Palestina y porque no va a ayudar con una intervención en Venezuela. Son las dos causas”, afirmó. El Departamento del Tesoro emitió la inclusión de Petro y algunos miembros de su familia bajo la Orden Ejecutiva 14059, que permite sancionar a personas vinculadas a operaciones de narcotráfico o a regímenes sancionados. Sin embargo, Kovalik negó cualquier relación entre Petro y la petrolera venezolana PDVSA, señalada en otras investigaciones internacionales.

“No creo que tenga nada que ver con eso. Petro ha sido muy crítico de Maduro y no está cercano a él”, sostuvo Kovalik, rechazando las versiones que apuntan a presuntas financiaciones irregulares provenientes del régimen venezolano.

La semana pasada, Trump acusó al mandatario colombiano de ser un "líder del narcotráfico" y suspendió la ayuda financiera para Colombia, país que en septiembre retiró de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

El presidente estadounidense dijo el miércoles desde la Casa Blanca que Petro es "un matón y un mal tipo" y le acusó de fabricar "muchas drogas".

Según el Departamento del Tesoro, "Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína. La cocaína colombiana suele ser adquirida por cárteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur".

EE.UU. considera que Petro "ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de "paz total", entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína".

Petro ha defendido su política contra las drogas, que sustituyó la estrategia de erradicación de cultivos por enfoque más social y de salud pública, y ha acusado a Trump de haber "calumniado e insultado a Colombia".

