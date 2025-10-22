En vivo
Blu Radio  / Nación  / ATENCIÓN: EEUU corta toda ayuda económica a Colombia; Trump acusó a Petro de "matón"

ATENCIÓN: EEUU corta toda ayuda económica a Colombia; Trump acusó a Petro de "matón"

Donald Trump aseguró que el presidente Gustavo Petro llevó a Colombia a una "trampa mortal" y, además, le lanzó dura advertencia.

Donald Trump habla de Colombia
Donald Trump habla de Colombia
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

"Más le vale tener cuidado", dijo el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca al anunciar que Estados Unidos corta, a partir de este miércoles 22 de octubre, toda ayuda económica a Colombia. El mandatario estadounidense arremetió contra el presidente Gustavo Petro acusándolo de "matón".

"Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga. A partir de hoy, acabamos de suspender todos los pagos a Colombia, al país, Colombia (...) No, llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo con él. Pero no, es un matón y un mal tipo, y ha lastimado mucho a su país. Lo están haciendo muy mal. Colombia produce cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías. Eso son drogas. Las drogas malas que entran a Estados Unidos generalmente pasan por México. Y más le vale tener cuidado, o tomaremos medidas muy severas contra él y su país. Ha llevado a su país a una trampa mortal.

