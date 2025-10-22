Así reaccionó el presidente Gustavo Petro ante las acusaciones de Donald Trump: "Me defenderé"

Ante las recientes acusaciones del presidente Donald Trump a su homólogo, Gustavo Petro, al referirse a él como un “un matón y un mal tipo” y de ser "un mal" hombre que "produce droga", el mandatario colombiano expresó por medio de su cuenta de X que se "defenderá judicialmente".

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los Estados Unidos, altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, escribió Petro.

Asimismo, manifestó que siempre ha estado en contra de los genocidios y los asesinatos en el Caribe y que prestará la ayuda necesaria para luchar contra el narcotráfico. "Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los Estados que quieran nuestra ayuda”.

Por otro lado, la decisión de suspender los apoyos económicos a Colombia ya había sido anticipada en un trino del presidente Trump, pero fue oficializada esta tarde, en medio de la crisis diplomática entre ambos países.



La confrontación entre ambos países se intensificó tras las declaraciones del presidente Petro, quien acusó a su homólogo estadounidense de respaldar un genocidio en Palestina y, posteriormente, de instar a las fuerzas militares de su país a desobedecer sus órdenes. A ello se sumaron las afirmaciones del mandatario norteamericano, quien calificó a Petro como “un líder del narcotráfico” y “uno de los peores presidentes en la historia de Colombia”.

Pese a que el gobierno colombiano había afirmado que la crisis diplomática estaba bajo control, desde la Casa Blanca comenzaron a anunciarse las primeras medidas que impactarían de manera directa la cooperación bilateral con Colombia.