Así reaccionó el presidente Gustavo Petro ante las acusaciones de Donald Trump: "Me defenderé"

Así reaccionó el presidente Gustavo Petro ante las acusaciones de Donald Trump: "Me defenderé"

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las acusaciones que lanzó su homólogo estadounidense en la Casa Blanca, esto dijo.

Gustavo Petro en la ONU.jpg
Gustavo Petro en la ONU //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Ante las recientes acusaciones del presidente Donald Trump a su homólogo, Gustavo Petro, al referirse a él como un “un matón y un mal tipo” y de ser "un mal" hombre que "produce droga", el mandatario colombiano expresó por medio de su cuenta de X que se "defenderá judicialmente".

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los Estados Unidos, altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, escribió Petro.

Petro responde a Trump

