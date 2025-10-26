Inclusión de Petro en Lista Clinton es “una muerte civil en el sistema financiero internacional”

El periodista Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington de Noticias Caracol, habló en Sala de Prensa Blu y analizó las implicaciones internacionales de la reciente decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir al presidente colombiano Gustavo Petro en la Lista Clinton, una medida que calificó como “una muerte civil en el sistema financiero internacional”.

Según Merlano, esta acción marca un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia, es la primera vez que un presidente en ejercicio entra en dicha lista, destinada a sancionar a individuos vinculados con actividades de narcotráfico, corrupción o violaciones de derechos humanos. “El presidente Petro queda totalmente bloqueado del sistema financiero. No puede abrir cuentas, usar tarjetas ni realizar transacciones”, explicó el corresponsal, quien añadió que “estas sanciones pueden durar años, incluso permanecer hasta la muerte del sancionado”.



Las implicaciones financieras y diplomáticas

Merlano detalló que estar en la Lista OFAC, también conocida como Lista Clinton, significa un bloqueo total de bienes, cuentas e intereses en territorio estadounidense o bajo su jurisdicción. Además, advirtió que las restricciones suelen extenderse a la banca internacional: “Otros bancos del mundo también bloquean las cuentas, porque la mayoría de transacciones se hacen en dólares”, puntualizó.

El periodista resaltó que este escenario representa un reto diplomático inédito para Colombia, pues podría tener repercusiones en las operaciones del Estado. “No se sabe si esto afectará transacciones oficiales que deba realizar el Gobierno a nombre del presidente. Es un interrogante que aún no tiene respuesta”, comentó.



Petro reacciona con molestia y cuestiona a los bancos colombianos

Horas después del anuncio, el presidente Gustavo Petro expresó su inconformidad a través de un extenso mensaje en la red social X. En él, criticó que los bancos nacionales acaten órdenes extranjeras y se nieguen a abrirle cuentas. “Los bancos de Colombia obedecen leyes de otro país y no las del nuestro. ¿Acaso son oficina de asuntos extranjeros?”, escribió, mostrando su molestia por lo que considera un irrespeto a su investidura.



¿Uso político de la medida?

Merlano señaló que, según fuentes en Washington, la inclusión de Petro podría tener un trasfondo político, más que judicial. “El documento del Departamento del Tesoro menciona dos razones: el aumento en los cultivos de coca y los beneficios otorgados a grupos armados en el marco de la ‘paz total’. Son argumentos débiles para una sanción de este calibre”, afirmó.

El corresponsal concluyó que el panorama bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa un momento crítico: “En Estados Unidos no están recibiendo a funcionarios colombianos a nivel político. El ambiente está muy enrarecido y la diplomacia tiene un desafío enorme por delante”.



