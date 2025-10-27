Habla abogado de presidente Petro por Lista Clinton: "No hay proceso judicial en EE. UU."

El abogado estadounidense Daniel Kovalik, defensor del presidente Gustavo Petro en los Estados Unidos, aseguró que el mandatario no enfrenta ningún proceso judicial en ese país y que su inclusión en la denominada Lista Clinton —conocida formalmente como la lista OFAC (Office of Foreign Assets Control)— “no constituye un indictment ni una acusación penal”.

En entrevista con Mañanas Blu, Kovalik sostuvo que su labor consistirá en presentar una defensa formal ante el Departamento del Tesoro y, de ser necesario, acudir a una corte federal. El jurista afirmó que la decisión del gobierno estadounidense “tiene motivaciones políticas” y que confía plenamente en que Petro será retirado de dicha lista.

No hay proceso judicial en Estados Unidos. Solamente él está en la lista OFAC, pero no es un indictment aclaró el abogado Kovalik desde Pittsburgh, Pensilvania.

Una defensa que comienza en el Tesoro de EE. UU.

El abogado, quien conoce a Gustavo Petro desde hace dos décadas, explicó que el primer paso de su estrategia será la presentación de una carta ante el Departamento del Tesoro para objetar la inclusión del mandatario colombiano. “El camino para ahora es escribir una carta al Departamento del Tesoro para rebatir la presencia del presidente Petro en la lista Clinton”, dijo.



De acuerdo con Kovalik, si el proceso administrativo no prospera, su equipo legal podría llevar el caso a una corte estadounidense. “Si eso no funciona, iremos a la justicia, pero lo primero es presentar evidencias por medio de una carta”, precisó.

El abogado destacó que su defensa no solo buscará limpiar el nombre del presidente, sino también emprender acciones legales contra Estados Unidos por los ataques en el mar Caribe, que, según él, “han afectado intereses colombianos”.

Voy a comenzar demandas contra los Estados Unidos por la violencia en el mar Caribe advirtió el jurista, conocido por su trabajo en derechos humanos y defensa sindical.

Las razones detrás de la inclusión en la Lista Clinton

Kovalik atribuyó la medida del gobierno estadounidense a diferencias políticas del presidente Petro con la administración de Donald Trump, a quien señaló como impulsor de la sanción. Según el abogado, la postura de Petro frente al conflicto en Medio Oriente y su rechazo a una intervención militar en Venezuela fueron los detonantes.

“Trump no está feliz con Petro porque él es un abogado por Palestina y porque no va a ayudar con una intervención en Venezuela. Son las dos causas”, afirmó. El Departamento del Tesoro emitió la inclusión de Petro y algunos miembros de su familia bajo la Orden Ejecutiva 14059, que permite sancionar a personas vinculadas a operaciones de narcotráfico o a regímenes sancionados. Sin embargo, Kovalik negó cualquier relación entre Petro y la petrolera venezolana PDVSA, señalada en otras investigaciones internacionales.

“No creo que tenga nada que ver con eso. Petro ha sido muy crítico de Maduro y no está cercano a él”, sostuvo Kovalik, rechazando las versiones que apuntan a presuntas financiaciones irregulares provenientes del régimen venezolano.



Una defensa que se extiende a la familia Petro

El abogado también confirmó que defenderá a la primera dama, Verónica Alcocer, y al hijo del mandatario, Nicolás Petro, quienes fueron igualmente mencionados en la resolución de la OFAC. “Sí, por supuesto. Voy a defender a toda la familia Petro”, aseguró.

Enfatizó, además, que su trabajo será ad honorem, motivado por su afinidad ideológica y su compromiso con lo que considera una causa de justicia. “Lo hago por la causa, porque creo en Petro y en lo que está haciendo”, declaró.

Kovalik se mostró confiado en que el proceso ante las autoridades estadounidenses será breve. Estima que podría resolverse “en cuestión de meses o un año”. A su juicio, la defensa tiene amplias probabilidades de éxito porque el presidente Petro “es inocente” y “lucha activamente contra el narcotráfico en Colombia y el Caribe”.

“No hay base para que él esté en la lista. Petro está combatiendo las drogas, no participando en ellas”, enfatizó. Con esta ofensiva legal, el abogado busca no solo limpiar el nombre del mandatario colombiano, sino también poner a prueba los límites de las sanciones unilaterales impuestas por Washington, que en este caso han generado un nuevo capítulo diplomático entre Bogotá y Estados Unidos.