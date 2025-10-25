Maduro interpone un recurso para retirar nacionalidad venezolana de Leopoldo López

El pasado 24 de octubre de 2025, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el fin de retirarle la nacionalidad venezolana al líder opositor Leopoldo López, quien actualmente se encuentra exiliado en España. La solicitud se sustenta en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Según Maduro, la medida se justifica por el “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”.

Tras la decisión, la Cancillería Venezolana y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) iniciarán los procesos correspondientes para anular el pasaporte de López y retirar oficialmente su nacionalidad.

El Gobierno venezolano también aseguró que cuenta con “todos los recursos para garantizar la integridad territorial y la soberanía del país frente a poderes extranjeros y a quienes intenten atentar contra la independencia nacional”.



La acción contra Leopoldo López se da en medio de un contexto político tenso, marcado por la proximidad de las elecciones legislativas en Venezuela y por las denuncias internacionales sobre persecución a opositores y restricciones a la libertad política.

