Zulma Guzmán Castro buscaría frenar su judicialización alegando problemas mentales: esto se sabe

Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada por las autoridades colombianas de envenenar con talio a dos menores en Bogotá, intenta ahora evitar ser procesada judicialmente argumentando presuntos problemas de salud mental, según confirmaron fuentes oficiales en el Reino Unido. La mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas en Londres, luego de ser rescatada del río Támesis tras un aparente intento de suicidio.

El episodio ocurrió en la mañana del martes 16 de diciembre, en inmediaciones del puente Battersea, al occidente de la capital británica. De acuerdo con los reportes policiales, la alerta se activó a las 06:45 a. m., cuando se recibió una llamada de emergencia advirtiendo que una mujer estaba en riesgo de lanzarse al río.

Según pudo establecer Blu Radio, la llamada habría sido realizada por la propia Guzmán, quien informó a las autoridades que planeaba arrojarse al agua. Esa comunicación se habría dado porque la mujer ya sabía de la existencia de una circular roja de Interpol en su contra y que su captura era inminente.

Minutos después del aviso, unidades de la Policía Marina del Reino Unido lograron ubicarla, rescatarla del agua y trasladarla a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Tras el procedimiento, quedó bajo custodia mientras se evalúa su estado de salud física y mental.



La ubicación de la mujer fue el resultado de un extenso rastreo internacional. Para dar con su paradero, Interpol tuvo que realizar verificaciones en al menos 12 países. En su recorrido, Castro Guzmán estuvo inicialmente en Argentina, luego se desplazó a Brasil, posteriormente a España y finalmente llegó al Reino Unido, donde fue localizada.

De acuerdo con las autoridades, la mujer ingresó al Reino Unido el pasado 11 de noviembre y desde entonces era buscada activamente por la Agencia Nacional del Crimen, en atención a la circular roja emitida en su contra por las autoridades colombianas.

Mientras se define su situación médica y jurídica en territorio británico, las autoridades colombianas mantienen activos los canales de cooperación judicial, a la espera de que se resuelva si Guzmán Castro será procesada, extraditada o sometida a evaluaciones psiquiátricas que puedan incidir en su responsabilidad penal.