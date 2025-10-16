Por un trámite no enviado, la DIAN habría perdido $44.000 millones en el caso Petrobras

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra tres exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por presuntas omisiones en el trámite de un recurso interpuesto por la empresa Petrobras, que habría generado una pérdida superior a los $44.000 millones de pesos.

Los investigados por el Ministerio Público son Andrés Pardo quien fungió como exdirector operativo de grandes contribuyentes entre los años 2021–2024, Christian Quiñónez, exsubdirector operativo de fiscalización y liquidación para los años 2023 y 2034, y, Gustavo Adolfo Mosquera, quien ocupó el mismo cargo en 2024.

Según la Procuraduría los tres eran responsables de remitir el recurso a la Subdirección de Recursos Jurídicos, trámite que no se habría realizado.

Dian Foto: Blu Radio

De acuerdo con la Delegada de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública, el 13 de diciembre de 2022 la DIAN emitió una liquidación oficial de revisión que modificó la declaración privada de Petrobras, ordenándole pagar más de $47.000 millones por diferencias detectadas en el impuesto de renta y complementarios del año gravable 2018.



No obstante, Petrobras interpuso un recurso de reconsideración el 15 de febrero de 2023, el cual según el ente de control nunca fue tramitado ni resuelto dentro del año siguiente, lo que configuró el silencio administrativo.

Esta omisión habría permitido que la liquidación perdiera validez y, en consecuencia, se afectara el patrimonio público. La Procuraduría indaga a estas tres personas con el fin de determinar si existe o no alguna responsabilidad de tipo disciplinaria.