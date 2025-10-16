En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
CRC
EEUU - Venezuela
Crisis de gas
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Procuraduría investiga funcionarios del Gobierno por incumplir sentencia que protege comunidad Wayuú

Procuraduría investiga funcionarios del Gobierno por incumplir sentencia que protege comunidad Wayuú

La Procuraduría tiene la lupa encima de 40 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional por el presunto incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional a favor de la comunidad que les garantizaba el acceso al agua, alimentación y salud.

El Senado elegirá el reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría
Procuraduría, referencia.
Foto: Google Maps
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

La investigación por parte del Ministerio Público se da por el presunto incumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, el agua y la alimentación de los niños y niñas del pueblo Wayúu en La Guajira.

Vea también:

  1. 271736_BLU Radio Foto: Wayuú Referencia AFP
    BLU Radio Foto: Wayuú Referencia AFP
    DIANA SANCHEZ/AFP
    Caribe

    Los rostros de la emergencia en La Guajira: mujeres wayuú desde jóvenes asumen el rol de cuidadoras

Incluso el alto tribunal declaró el “bajo” el nivel de cumplimiento de la orden tercera de dicha sentencia, que exigía la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para atender la crisis humanitaria en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

Entre los nombres que resaltan en el auto de apertura de esta investigación de la Procuraduría están el del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el actual director de la UNGRD Carlos Carillo, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino y varios exfuncionarios como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz.

Ahora, como el tema de las comunidades vulnerables en la Guajira no es nuevo, en esa investigación también aparecen exfuncionarios del Gobierno de Iván Duque como por ejemplo, el exministro de la Salud Fernando Ruiz, y es que la Procuraduría ve con preocupación que el presunto incumplimiento de esta sentencia proferida por la Corte Constitucional impidió asegurar el acceso de la población beneficiaria al agua, a la alimentación, la salud, la igualdad y la diversidad cultural.

La investigación incluye a cinco exconsejeros presidenciales, tres ministros de Salud, cuatro de Vivienda, dos de Medio Ambiente, cuatro de Agricultura y Desarrollo Rural, cuatro exdirectores del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, tres exdirectores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuatro directores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, tres superintendentes nacionales de Salud, tres gobernadores de La Guajira y dos alcaldes de Maicao, dos de Manaure, dos de Riohacha y dos de Uribia.

La Procuraduría señala que, el cumplimiento de esa sentencia sigue siendo de carácter obligatorio y que el Estado debe cumplir a cabalidad la sentencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Procuraduría General de la Nación

Wayúu

Publicidad

Publicidad

Publicidad