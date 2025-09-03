Con IVA del 19 %, carros híbridos en Colombia subirían una millonada: un 73 % al costo original

La propuesta de ley de financiamiento del Gobierno nacional generó un fuerte malestar en el sector automotor, específicamente en el creciente mercado de los carros híbridos. El proyecto contempla eliminar estos vehículos, junto con sus motores y cargadores, del grupo de bienes con una tarifa de IVA del 5 % para pasarlos a la tarifa general del 19 %.

Para analizar las implicaciones de esta medida, Andrés Chávez, presidente ejecutivo Andemos, expuso su visión crítica sobre una reforma que consideró un freno a los avances del país en materia ambiental y de movilidad.



Un golpe al liderazgo de Colombia en transición energética

Según Chávez, la medida es “tardía y de espalda a las necesidades de la ciudadanía”. Sostuvo que el beneficio del IVA reducido ha sido “muy fructífero”, ya que ha posicionado a Colombia como líder en transición energética en América Latina.

Mientras que países con una fuerte industria automotriz como Brasil y Argentina tienen una participación del 6.5 % y 1.5 %, respectivamente, en ventas de vehículos de bajas y cero emisiones, Colombia alcanza el 25 % y podría cerrar el año con un 35 %.

“Uno no entiende cómo en el Gobierno de la transición energética un logro de esta envergadura se quiere frenar con una reforma tributaria que no tiene sentido”, mencionó Chávez ante la propuesta.

En ese sentido, señaló que esta medida contradice los propios lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, que incluye incentivos para vehículos de cero y bajas emisiones. El crecimiento del sector ha sido uno de los grandes logros para cumplir con los compromisos internacionales del país, según añadió.

El año pasado, dijo, de 200.000 vehículos comercializados, 50.000 fueron de cero y bajas emisiones y, la cifra sigue en aumento en 2025.



La carga fiscal: cómo un carro de 100 millones se convierte en un lujo de 180

Uno de los puntos más críticos que destacó el presidente de Andemos es el “efecto cascada” de los impuestos sobre los vehículos en Colombia. Para ilustrarlo, se planteó el ejercicio de un carro híbrido importado de un país sin Tratado de Libre Comercio, con un costo base de 100 millones de pesos.

A este valor se le suma un arancel del 35 %, elevando el precio a 135 millones. Luego, se debe añadir el impuesto al consumo (hipoconsumo) y, finalmente, el nuevo IVA del 19 %.

El resultado, según el cálculo de Chávez, es que el Gobierno le está sumando aproximadamente un 73 % al costo original del vehículo. Esto significa que “un carro de 100 millones terminaría costando alrededor de 180 millones para el consumidor final”.

Chávez lo calificó como una “profecía autocumplida”: “Yo digo que el carro es de lujo porque además le pongo una carga impositiva, imposible de pagar y después salgo y, justifico que es de lujo”.

Y es que el Gobierno justificó la eliminación del incentivo argumentando que los vehículos híbridos son un beneficio exclusivo para personas con altos ingresos. Chávez refutó categóricamente esta afirmación.

“Eso es falso. Eso es como si los 50.000 personas que están comprando vehículos de bajas emisiones fueran personas ricas en el país”.

Asimismo, desmintió la idea de que, al encarecer los híbridos, los compradores migrarán automáticamente a los vehículos eléctricos, explicando que la decisión de compra obedece a razones más complejas que el costo al ser tecnologías y otros medios de pago.