Presentan nueva camioneta híbrida capaz de recorrer 1.200 km sin parar a tanquear

La industria automotriz continúa ampliando su apuesta por los vehículos electrificados y una de las más recientes novedades proviene de Volvo, que anunció la llegada de una nueva SUV híbrida enchufable con autonomía extendida.

Se trata de la Volvo XC70, un modelo desarrollado sobre la plataforma de Arquitectura Modular Escalable (SMA), diseñada específicamente para híbridos enchufables de largo alcance.

Según informó la marca, este vehículo está pensado para responder a la creciente demanda de consumidores que buscan más autonomía eléctrica sin renunciar a la flexibilidad del motor a combustión, especialmente en mercados como el chino, donde ya comenzó a recibir reservas.

Volvo XC70 Foto: Volvo

¿Cuál es la autonomía de la XC70?

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva SUV es su rango de conducción en modo totalmente eléctrico. De acuerdo con las pruebas realizadas bajo el ciclo CLTC (válido para China), la XC70 ofrece más de 200 kilómetros de autonomía eléctrica, la mayor cifra registrada hasta ahora en un híbrido enchufable de Volvo.

A esto se suma la eficiencia del motor de combustión, que en conjunto con la batería permite realizar recorridos de hasta 1.200 kilómetros sin necesidad de recargar o repostar.

La XC70 está equipada con tecnología de carga rápida, que permite llevar la batería del 0 al 80 % en aproximadamente 23 minutos.

Además, cuenta con un sistema de carga bidireccional, el cual habilita el uso de la batería como fuente de energía para otros dispositivos eléctricos, incluyendo equipos de camping o electrodomésticos, siempre que se utilice un adaptador especial.

Volvo explicó que estos desarrollos buscan facilitar una experiencia de conducción más sostenible y práctica.

Volvo XC70 Foto: Volvo

Cómo es la nueva XC70

El diseño de la XC70 mantiene la identidad escandinava característica de la marca, con líneas limpias y un estilo robusto pero dinámico. En el frontal, incorpora una parrilla cerrada tipo escudo con persiana activa, que se ajusta de manera automática para mejorar la aerodinámica y optimizar la climatización del habitáculo.

En la parte trasera, destacan las luces verticales en forma de C, integradas al cristal, que refuerzan la estética moderna del SUV. En el interior, el vehículo ofrece un habitáculo amplio, con materiales de alta calidad y un sistema de sonido calibrado para la acústica del espacio.

El sistema de infoentretenimiento está compuesto por una pantalla central horizontal de 15,4 pulgadas y un cuadro digital de 12,3 pulgadas para el conductor.

Además, el vehículo puede equiparse con una pantalla de realidad aumentada de 92 pulgadas que proyecta información en el campo visual del conductor.

La XC70 integra un asistente de voz con inteligencia artificial, funciones remotas mediante la aplicación Volvo Cars y actualizaciones inalámbricas (OTA), que mantienen el software del vehículo al día.

Volvo XC70 Foto: Volvo

La compañía destacó que el modelo incorpora la tecnología Safe Space, un conjunto de sistemas de asistencia que incluye cámaras, radares y sensores para monitorear el entorno.

Estas funciones permiten anticipar riesgos de colisión y asistir al conductor en maniobras como cambio de carril, estacionamiento o navegación asistida.

También integra alertas diseñadas para prevenir accidentes en contextos urbanos, como la apertura de puertas en presencia de ciclistas o peatones.



¿Saldrá de China la nueva Volvo XC70?

Aunque las primeras unidades del XC70 están destinadas al mercado chino, Volvo Cars confirmó que planea extender su disponibilidad a Europa próximamente, aunque no han confirmado la llegada al mercado colombiano.

Håkan Samuelsson, presidente y director ejecutivo de la compañía, afirmó: “El nuevo XC70 es una opción muy atractiva para los clientes que buscan las ventajas de la conducción eléctrica, pero que aún no están listos para la electrificación total”.