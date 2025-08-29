Condenan a popular marca de carros por esclavitud durante 10 años

Un proceso judicial que se abrió en Brasil en 2019 terminó esta semana con una decisión histórica. La justicia de ese país determinó que una reconocida multinacional automotriz deberá asumir responsabilidad por hechos ocurridos hace más de cuatro décadas en una hacienda ganadera del estado de Pará.

El fallo, divulgado por el Ministerio Público de Trabajo (MPT), establece que la filial brasileña de Volkswagen fue responsable por someter a trabajadores a condiciones que, según las autoridades, eran análogas a la esclavitud.

Los hechos se remontan a las décadas de 1970 y 1980, en plena dictadura militar, y se desarrollaron en la hacienda Vale do Rio Cristalino, ubicada en el municipio de Santana do Araguaia.

¿Por qué condenaron a Volkswagen en Brasil?

El juez Otavio Bruno da Silva Ferreira ordenó a Volkswagen Brasil pagar 165 millones de reales, equivalentes a unos 30 millones de dólares.

La condena incluye, además, el deber de reconocer públicamente la responsabilidad en los hechos y pedir disculpas tanto a los trabajadores afectados como a la sociedad brasileña en su conjunto.

De acuerdo con el MPT, esta condena representa “la mayor de la historia” en un caso relacionado con trabajo esclavo en Brasil.

La decisión judicial se fundamentó en pruebas que demostrarían que la empresa no solo financió la hacienda, sino que también participó en su dirección estratégica, beneficiándose de la explotación ilícita de mano de obra.

El juez señaló, además, que durante aquellos años la compañía contó con recursos públicos y beneficios fiscales que impulsaron sus negocios de cría de ganado, convirtiéndolos en uno de los mayores del sector.

¿De qué acusaron a Volkswagen?

La investigación reveló que centenares de trabajadores fueron obligados a cumplir jornadas bajo un régimen de violencia y control armado.

Los testimonios recabados describen condiciones degradantes: alojamiento precario, alimentación insuficiente, ausencia de asistencia médica y un esquema de vigilancia que impedía la libre movilidad de los empleados.

Estos hechos, documentados por el MPT, fueron calificados como “gravísimas violaciones a los derechos humanos” por el fiscal laboral Rafael Garcia Rodrigues, coordinador de la investigación.

El Ministerio Público recibió el caso en 2019 y conformó un grupo de trabajo especial para recopilar documentación y escuchar testigos.

Tras casi cinco años de indagaciones, en diciembre de 2024 la entidad decidió llevar a juicio a la compañía.

Las audiencias y los testimonios recopilados fueron determinantes para sustentar el fallo emitido en agosto de 2025.

Tras conocerse la decisión, el medio brasileño UOL informó que Volkswagen Brasil apelará la condena. Consultada por la agencia EFE, la filial aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la sentencia.

El Ministerio Público de Trabajo celebró el resultado y destacó que se trata de un precedente importante en la lucha contra el trabajo esclavo en el país.

El organismo subrayó que el fallo no solo impone una compensación económica, sino también una reparación simbólica mediante el reconocimiento público de los hechos.

Con esta sentencia, la justicia brasileña resolvió un proceso que puso en evidencia violaciones cometidas en un período marcado por la dictadura militar y en el que, según las investigaciones, empresas privadas también se beneficiaron de recursos estatales para expandir sus negocios.