Benedetti cuestiona al magistrado Ibáñez tras empate en discusión de la reforma pensional

La reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro aún está en vilo. El lunes 24 de noviembre, la decisión de los magistrados quedó en empate, luego de que la Sala Plena apartara del expediente al magistrado Héctor Carvajal, al considerar que estaba impedido porque había sido consultor de Colpensiones en el pasado.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció al respecto. “Lo que ha pasado con la reforma pensional es inaudito y antidemocrático. El magistrado Ibáñez ha puesto todas las trabas (…) Se van a seguir los conductos democráticos, de la ley, pero que quede claro que al magistrado no hay quien lo investigue, porque debería llevarse ante la Comisión de Acusaciones del Congreso”, dijo.

La ponencia del magistrado Ibáñez sostiene que la reforma debe caerse porque la Cámara de Representantes cometió errores en el trámite. Tras el empate, la Sala Plena decidió llamar al conjuez Carlos Pablo Márquez.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció, acusando a magistrados de la Corte Constitucional de moverse políticamente para tumbar la reforma pensional. El mandatario señaló que esto sería un golpe al Estado social de derecho y una expresión de aversión hacia el derecho de los trabajadores a pensionarse, y advirtió que hundir la reforma también pondría en riesgo a los fondos privados.

