En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Benedetti cuestiona al magistrado Ibáñez tras empate en discusión de la reforma pensional

Benedetti cuestiona al magistrado Ibáñez tras empate en discusión de la reforma pensional

La ponencia del magistrado Ibáñez sostiene que la reforma debe caerse porque la Cámara de Representantes cometió errores en el trámite.

Publicidad

Publicidad

Publicidad