Blu Radio  / Economía  / “Lo que dijo Benedetti, lo dijo a ‘ojímetro’”: Sanguino marca la ruta para el salario mínimo 2026

“Lo que dijo Benedetti, lo dijo a ‘ojímetro’”: Sanguino marca la ruta para el salario mínimo 2026

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, desautorizó públicamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, y reveló el panorama que enfrenta el Gobierno de cara al salario mínimo

