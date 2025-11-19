“Lo que dijo Benedetti, lo dijo a ‘ojímetro’”: Sanguino marca la ruta para el salario mínimo 2026

El Gobierno se alista para la discusión del salario mínimo de 2026 mientras crece la polémica por las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien lanzó en redes una cifra sin soporte técnico. En Mañanas Blu, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aclaró el alcance del debate y dejó claro que la propuesta oficial aún no existe, pero sí tiene una orientación: lograr un aumento real para los trabajadores.

La conversación se dio en medio de un ambiente tenso, con centrales obreras proponiendo un incremento del 10%, empresarios expectantes y una economía que mezcla inflación relativamente controlada con crecimiento moderado. Sanguino insistió en que la Comisión de Concertación será el único escenario válido para definir el ajuste y que el Gobierno llegará “con todos los datos sobre la mesa”.

Armando Benedetti en Consejo de Ministros Foto: Presidencia

Salario mínimo 2026 en Colombia: lo que realmente propone el Gobierno

Durante la entrevista, Sanguino fue firme frente al episodio de Benedetti. “Lo que dijo el ministro Armando Benedetti lo dijo a ‘ojímetro’”, afirmó, recalcando que la cifra mencionada en redes sociales no corresponde a ningún análisis técnico ni a la posición del Ejecutivo. Recordó además que el Ministerio del Interior “ni siquiera concurre a la Comisión de Concertación”.



El ministro explicó que la discusión incluirá tres variables obligatorias: inflación causada, inflación esperada y productividad. De esas cifras provendrán los insumos del DANE, el Banco de la República, Hacienda y los observatorios del propio Ministerio de Trabajo. “No tenemos cifras exactas”, insistió, reiterando que la última palabra la tendrá el presidente Gustavo Petro antes de la instalación de la mesa el 1.° de diciembre.

También anticipó que el Gobierno mantendrá la tendencia de incrementos reales lograda en años anteriores. Recordó que en 2022, 2023 y 2024 el alza del salario mínimo superó la inflación en 2.88%, 2.72% y 4.30%, respectivamente. “Vamos a mantener esa vocación”, afirmó.



Centrales obreras piden 10% y se abre la negociación

Las centrales obreras anunciaron desde Cartagena que llegarán unificadas con una solicitud del 10%. De aplicarse, el salario mínimo pasaría a 1.563.850 pesos sin incluir auxilio de transporte. Para Sanguino, estas propuestas “siempre empiezan arriba”, pero destacó que el Gobierno busca un punto intermedio que garantice recuperación salarial sin afectar el aparato productivo.

El ministro aprovechó para insistir en que la política salarial del Gobierno ha contribuido a indicadores positivos: crecimiento económico promedio de 2.7% en 2024, desempleo en 8.2% y una inflación que ronda el 5%. “La mejor política de reducción de pobreza es mejorar los ingresos de los trabajadores”, dijo.

Sanguino cerró recordando que el 16 de diciembre debería haber acuerdo: “Esperamos llegar a una concertación equilibrada”.