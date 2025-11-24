Las 5 preguntas que debería resolver el fallo sobre la reforma pensional

Si la Corte llega a avalar el nuevo sistema pensional, se va a requerir una enorme cantidad de ajustes operativos y varios agentes le han pedido que no sea de aplicación inmediata.

Pensionado

El Banco de la República, por ejemplo, dice que necesita al menos tres meses para poder poner en marcha el fondo de ahorro del nuevo sistema (que podría recoger 10 billones solo en el primer año) y los operadores de la PILA pidieron 6 meses para ajustar todos los sistemas y que las cotizaciones lleguen a donde deberían llegar.



¿Qué va a pasar con quienes trabajan por prestación de servicios?

Según la reforma, los contratistas dejarían de pagar salud y pensión y su contratante simplemente tendría que descontarles ese valor de los honorarios. Sin embargo, el decreto reglamentario dejó ese camino como una opción y no como una obligación.

Trabajo informal / Trabajo

¿Qué pasará con los que se trasladaron usando la ventana pensional y con sus 25 billones de ahorros?

Más de 110.000 personas que están a menos de diez años de pensionarse se han movido de los fondos privados a Colpensiones usando la ventana de traslado.

Pensionado.

Sin embargo, los 25 billones de pesos que esos afiliados han ahorrado durante su vida están en las AFP hasta el momento en que pidan la pensión, porque así lo determinaba la reforma pensional.



¿Qué pasa si se cae la reforma?

Según Asofondos, la Corte debería considerar que el espíritu del Congreso era que esos recursos se ahorraran en lugar de convertirse en gasto. También le advirtió a la Corte que obligar a los agentes a ‘liquidar’ activos para hacer los traslados puede impactar el precio de los bonos del gobierno en el mercado.



¿Tendrán los indígenas y campesinos su propio sistema pensional?

En medio de la falta de mayorías para aprobar la reforma pensional, el Gobierno avaló una proposición del senador Richard Fuelantala con la que no estaba de acuerdo: establecer requisitos diferenciales para que indígenas y campesinos accedan a la pensión. Incluso el Gobierno pidió eliminar este artículo en el debate de la Cámara de Representantes.



Indígenas referencia

Según análisis de ANIF, podríamos estar hablando de casi una tercera parte de la población que podría ‘entrar’ bajo esa sombrilla.



¿Los pensionados quedarán pagando impuesto a la renta?

Uno de los artículos demandados por la senadora Paloma Valencia es el que establece que las pensiones estarán gravadas por encima de las mil UVT. Según la demanda, si el artículo queda vivo, el límite no será anual sino mensual y afectará a quienes tienen mesadas por encima de los 4.1 millones de pesos.