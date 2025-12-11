Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más llamativos dentro del mundo del chance en Colombia. Su fórmula, que combina el tradicional número de cuatro cifras con el simbolismo de los signos zodiacales, ha logrado cautivar a miles de jugadores en todo el país. Esta particular mezcla entre suerte y astrología convierte cada sorteo en un momento de expectativa para apostadores habituales y participantes ocasionales.

Resultado oficial del Super Astro Luna – 11 de diciembre de 2025

Durante la noche del jueves, 11 de diciembre de 2025, se reveló el resultado oficial del Super Astro Luna, definiendo la suerte de numerosos jugadores. La combinación ganadora fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Miles de apostadores siguieron la transmisión oficial para verificar su jugada y conocer de primera mano el resultado del día.



Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, lo que permite una participación constante y amplia. Los horarios establecidos son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábado s: 10:42 p. m.

s: 10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Lunes festivo: 8:30 p. m.

Gracias a esta programación diaria, cada jornada ofrece una nueva oportunidad para probar la suerte.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este juego es un proceso sencillo y accesible, diseñado para adaptarse a todo tipo de apostadores. Para jugar, se deben seguir estos pasos:

Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta entre $500 y $10.000, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica flexible permite crear estrategias variadas y aumentar las posibilidades de acierto según la modalidad elegida.



Dónde apostar al Super Astro Luna

Las apuestas pueden realizarse en los puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional, garantizando seguridad y confiabilidad en el proceso. Además, los jugadores pueden consultar los resultados en tiempo real a través de las plataformas digitales oficiales.



Requisitos para cobrar un premio del Super Astro Luna

El proceso de cobro de un premio es ágil y transparente. Para reclamarlo, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original junto con una fotocopia legible.

Tras verificar la información, el pago se realiza de forma rápida y segura, reafirmando la confianza en este reconocido juego del chance en Colombia.

