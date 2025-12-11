Lotería de Bogotá, resultados del sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

La noche del jueves, 11 de diciembre de 2025, estuvo llena de expectativa para miles de jugadores que siguieron atentos el sorteo número 2824 de la Lotería de Bogotá. Esta edición, una de las más esperadas de la semana, dejó un nuevo millonario y repartió numerosos premios secos en distintas categorías, generando gran emoción entre quienes apostaron por su número de la suerte.

Premio Mayor de la Lotería de Bogotá

Número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves, 11 de diciembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $10.000 millones.



Premios Secos: lista completa de ganadores

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá entregó una amplia variedad de secos distribuidos en todo el país. Estos son los resultados oficiales para verificación:



¿Cómo reclamar los premios?

Premios menores (hasta seis salarios mínimos)

Pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados.



Premios mayores

Deben gestionarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá o en oficinas autorizadas:



Dirección: Carrera 32A #26-14, Bogotá.

Documentos requeridos:



Billete original firmado

Fotocopia de la cédula

Certificación bancaria

Formulario de identificación de ganadores

Carta de autorización (si aplica)

Precio del billete

Billete completo (3 fracciones): $18.000

Fracción individual: $6.000

Sorteo unifraccional: una única fracción según el valor anunciado en cada edición

Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Bogotá recuerda a los apostadores:

