Gobierno responde a denuncias sobre borrador de decreto que podría afectar apps de alojamiento

El Gobierno nacional se pronunció este jueves luego de que la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones alertara sobre los riesgos de un borrador de decreto que modificaría las reglas del Registro Nacional de Turismo (RNT) y, según el gremio, permitiría una “licencia de facto” para la operación de alojamientos turísticos sin requisitos técnicos ni jurídicos.

Frente a estas críticas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aclaró que el objetivo del decreto no es limitar ni regular plataformas digitales como Airbnb, sino fortalecer el RNT, garantizar la transparencia de la información y avanzar en la formalización de los servicios turísticos en el país. La entidad insistió en que lo que se busca es que todas las plataformas cumplan con las normas y operen bajo criterios de responsabilidad y legalidad.

Sobre este tema, Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, destacó que cualquier ajuste normativo debe asegurar orden y rigor dentro del registro, así como reglas claras para todos los actores del sector.

“Todos hemos venido trabajando de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en mesas de trabajo, buscando la manera de ponerle freno a la informalidad que hay en el país en materia turística. Dentro de esos puntos que se busca modificar en este proyecto de decreto que está publicado para comentarios, es que haya una interoperabilidad del registro con la Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio y las cámaras de comercio que son las que llevan el registro”, señaló la presidenta de Anato.



Alojamientos en Airbnb Foto: FX y AFP

El Gobierno también explicó que el borrador del decreto ha sido construido con aportes de gremios, empresarios, representantes de la propiedad horizontal, autoridades locales, anfitriones y plataformas digitales. Además, se desarrolló una reunión puntual con Airbnb, AmCham, la Asociación Latinoamericana de Internet y otros actores del ecosistema digital para revisar inquietudes y ajustar los puntos técnicos del documento.

Aunque el borrador sigue en discusión, el ministerio afirmó que el proceso avanza con la intención de lograr una regulación equilibrada que permita modernizar el RNT sin frenar la innovación ni la competitividad del turismo en Colombia.