No solo La Equidad, otro equipo histórico confirmó que dejará de existir en 2026

Una historia de 35 años en el fútbol profesional colombiano llegó a su final en 2025. Durante décadas, este equipo representó a toda una región, que, incluso, tuvo su propio clásico frente al Deportes Tolima y era uno de los duelos más esperados en algunas fechas del fútbol profesional colombiano, pero esto dejará de existir en 2026.

A través de un comunicado, Atlético Huila confirmó el fin de la institución y el cambio oficial de nombre y sede, una noticia que, por supuesto, golpeó y molestó a los hinchas en Neiva. Una noticia que se une a los grandes cambios que ha tenido el fútbol colombianos en las últimas semanas, pues también La Equidad dejó de existir y se convirtió en el Internacional de Bogotá.

Hinchas del Atlético Huila. Foto: Atlético Huila.

¿Por qué el Atlético Huila dejará de existir?

En 2026, los Opitas pasarán a llamarse Yumbo del Valle, pues disputará sus partidos ahora en este municipio del Pacífico colombiano. Esto debido a que "no se han hecho los ajustes necesarios en el Guillermo Plazas Alcid" para llevar a cabo los partidos profesionales.

"Dimayor aprobó por unanimidad el traslado oficial de su sede deportiva al municipio de Yumbo, Valle. Esta solicitud fue presentada por el club ante la imposibilidad de continuar compitiendo en el estadio Guillermo Plazas Alcid. Esta no ha sido una decisión sencilla y la directiva es muy consciente del impacto que supone para la ciudad de Neiva y para una afición que ha apoyado incondicionalmente el equipo. Sin embargo, ha sido una decisión tomada desde la responsabilidad, con el fin de que el proyecto deportivo sea viable y sostenible en el tiempo", indicaron en un comunicado.



Una historia que llegó a su fin

Fundado el 29 de noviembre de 1990, el Atlético Huila ha sido durante 35 años el símbolo deportivo de una región que encontró en el fútbol una forma de identidad y resistencia. Con un camino lleno de altibajos entre la Primera A y la Primera B del fútbol colombiano, el cuadro opita ha vivido momentos de gloria, frustración y esperanza, consolidándose como uno de los clubes históricos del país en términos de arraigo regional y fidelidad de su afición.

