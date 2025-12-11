Desde esta fecha, se detendría Airbnb en Colombia: complicarían negocio a rentas temporales

El sector turístico podría entrar en una nueva etapa tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que modifica las obligaciones para quienes ofrecen y comercializan alojamientos temporales a través de plataformas digitales.

Gremios tecnológicos y operadores del sector, tras conocerse la noticia, advierten impactos para miles de propietarios y emprendedores que dependen de estos servicios.

Las nuevas disposiciones no solo se aplican a alojadores, sino también a las plataformas que permiten la reserva, el pago y la difusión de servicios turísticos. Según el documento en discusión, todas las aplicaciones y páginas dedicadas a este tipo de oferta deberán cumplir con una serie de requisitos adicionales para poder operar en el país desde el próximo 18 de diciembre.

¿Cuáles serían los nuevos requisitos que tendría que cumplir arrendadores en Airbnb?

De acuerdo con el texto preliminar, las plataformas deberán retirar publicaciones cuando el anfitrión o empresa no cuente con Registro Nacional de Turismo (RNT), interconectarse con los sistemas del Ministerio de Comercio y realizar revisiones semestrales del estado de cada registro.



Además, se les exige garantizar que los inmuebles cumplan condiciones como el uso del suelo permitido para alojamiento temporal y requisitos incluidos en los reglamentos de propiedad horizontal.

Estos elementos implican cambios en el funcionamiento del RNT. La Cámara Colombiana de Informática y Comunicaciones (CCIT) explica que el modelo, que hasta ahora operaba bajo un sistema declarativo, pasaría a un esquema de “preverificación” administrativa.

Para el gremio, esto equivaldría a la creación de una “licencia de facto” para poder prestar servicios turísticos.

¿Cuál es el riesgo de imponer nuevos requisitos?

La CCIT advirtió que la propuesta impone condiciones que no están contempladas en la Ley 2068 de 2020 y que trasladan a las empresas tecnológicas obligaciones que corresponden al Estado.

Según el gremio, las plataformas tendrían que revisar periódicamente la validez del RNT, evitar duplicidad de anuncios y operar con sistemas gubernamentales que aún no existen.

En su análisis, la entidad señaló que la carga documental y técnica sería de “imposible cumplimiento”, lo que afectaría a propietarios de viviendas turísticas no hoteleras y a emprendedores que dependen del alquiler temporal para generar ingresos.

En otras palabras, esto podría entorpecer la operación de plataformas como Airbnb en Colombia, debido a la imposibilidad de cumplir con las nuevas exigencias en tan corto tiempo.

El presidente de la CCIT, Alberto Samuel Yohai, afirmó que las plataformas de alojamiento temporal tienen un rol determinante en el turismo nacional:

“Las plataformas de turismo generan más de 215.000 empleos y han aportado más de 550 millones de dólares al PIB turístico del país”, indicó.

Yohai también resaltó que este modelo dinamiza economías locales, impulsa actividades como el ecoturismo y el agroturismo y beneficia directamente a las comunidades que reciben viajeros.

Según cifras presentadas por la CCIT, por cada 10 dólares invertidos en hospedajes gestionados por aplicaciones, el turista termina generando 48 dólares adicionales en sectores como gastronomía, comercio, transporte y entretenimiento.