Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / “Son beneficiosas para los candidatos”: fundador de Guarumo sobre consultas interpartidistas

Aunque valoró la información que aportan las encuestas, insistió en que estas “no sustituyen el voto directo” y que deben entenderse como una herramienta complementaria.

Encuesta presidencial pone a Gustavo Bolívar, Sergio Fajardo y Vicky Dávila en las primeras posiciones.
La carrera por la Presidencia en 2026 ya arrancó.
Foto: Casa de Nariño - Presidencia de la República / Gustavo Bolívar - Prosperidad Social / Vicky Dávila - Tomada de Facebook.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

