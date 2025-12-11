Bala perdida casi provoca una tragedia en el Urabá antioqueño; un niño se salvó de morir

Aumenta la preocupación en el Urabá antioqueño debido a un hecho que pudo acabar con la vida de un menor de edad en el municipio de Apartadó cuando una bala perdida entró por la pared de una vivienda y se incrustó en la cama del niño que afortunadamente no estaba en su habitación al momento en el que el proyectil ingresó al inmueble.

Lo que se ha podido conocer es que el menor de edad y su madre estaban en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Rosales, muy cerca a su vivienda, y cuando regresaron al inmueble se encontraron con el orificio en la pared y con el proyectil de arma de fuego en la cama del niño.

A pesar de que la bala perdida no dejó heridos, la preocupación en el Urabá antioqueño es latente, pues en la época decembrina se ha vuelto común que grupos delincuenciales celebren con tiros al aire que, como pudo pasar con el menor de edad, pueden acabe en una situación trágica.

Por ahora la Policía Urabá y la Alcaldía de Apartadó se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para poder establecer cómo ocurrieron los hechos y si detrás de la bala perdida está algún grupo delincuencial con injerencia criminal en la subregión del departamento de Antioquia.



Tras conocido este hecho las autoridades volvieron a reiteran el llamado a la comunidad a que evite utilizar armas de fuego en las celebraciones decembrinas, ya que una bala perdida puede terminar arruinando estas fechas para cualquier familia que se encuentra inmune ante este tipo de riesgos.