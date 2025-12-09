En vivo
La JEP señala al Fondo Ganadero de Córdoba por su papel en el despojo y la violencia en Urabá

La JEP señala al Fondo Ganadero de Córdoba por su papel en el despojo y la violencia en Urabá

La JEP determinó que exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) impulsaron un plan criminal de compra masiva de tierras despojadas en Urabá y el Bajo Cauca, apoyado en la violencia paramilitar y el desplazamiento.

