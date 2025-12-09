En vivo
Asumo la responsabilidad de fomentar la política de conteo de muertos: excoronel ante la JEP

La Audiencia de la JEP en Granada, Antioquia, dejó cruentos relatos de más de 500 ejecuciones extrajudiciales en el departamento en los años 2000.

