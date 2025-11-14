La JEP avaló la investigación por asesinatos y desapariciones en Dabeiba e Ituango en Antioquia. La Jurisdicción decidió imputar el crimen de tortura a dos comparecientes que sometieron a diferentes vejámenes a sus víctimas.

El Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió avalar la investigación realizada sobre los asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre 2002 y 2006 en los municipios de Dabeiba e Ituango en Antioquia y en donde 47 personas murieron y sus cuerpos fueron ocultados en cementerios municipales de la región.

Sin embargo, no es la única noticia que dio la JEP, ya que también decidió imputar el crimen de guerra de tortura a dos comparecientes: Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Fidel Iván Ochoa Blanco. La magistratura determinó que ambos infligieron graves sufrimientos físicos y psicológicos a varias de las víctimas antes de asesinarlas.

Por su parte, la Jurisdicción manifestó que a Ochoa también se le atribuyó responsabilidad por omisión al no impedir un acto de violencia sexual cometido por un paramilitar contra una niña de 13 años que luego fue asesinada y presentada como baja en combate, situación por la que se compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.



Asimismo, la JEP confirmó que el soldado (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, será convocado a una audiencia para que se defina su grado de participación en los asesinatos y desapariciones que se reportaron durante cinco años en los municipios de Dabeiba e Ituango.

Finalmente, sobre las víctimas del conflicto armado en la zona ya se han logrado recuperar e identificar 14 personas, cuyos restos fueron entregados de manera digna a sus familias.