Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

La JEP rechaza sometimiento de exalcalde de Aguazul por no aclarar nexos con paramilitares

La JEP rechaza sometimiento de exalcalde de Aguazul por no aclarar nexos con paramilitares

Se negó la solicitud de sometimiento del exalcalde José Mauricio Jiménez Pérez por no aportar verdad plena ni información relevante sobre sus vínculos con las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).

