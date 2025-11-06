ONU reafirma su apoyo a la JEP y al cumplimiento del acuerdo de paz

El equipo de país de las Naciones Unidas en Colombia reafirmó su respaldo a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su disposición de continuar acompañando al Estado colombiano en el cumplimiento de sus compromisos con la implementación integral del acuerdo de paz.

De acuerdo con el comunicado, las agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas han trabajado de manera coordinada con la JEP desde su creación, apoyando la protección de los derechos de las víctimas, la participación de los comparecientes y el cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la jurisdicción.

La ONU destacó que, en cumplimiento de la resolución 2798 del Consejo de Seguridad, seguirá planeando nuevas formas de cooperación para apoyar la implementación de las sentencias restaurativas de la JEP, garantizando los recursos financieros, técnicos y de seguridad necesarios para su aplicación.

El organismo internacional también señaló que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos colaborará en la verificación y cumplimiento de las sanciones, dentro del marco de su mandato en Colombia, y reafirmó que la comunidad internacional valora el modelo de justicia transicional implementado por la JEP como un referente en la lucha contra la impunidad.



Según Naciones Unidas, el trabajo de la JEP es esencial para materializar la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, pilares de la reconciliación nacional. Las sentencias restaurativas, destacó el comunicado, son fundamentales para que las víctimas vean concretados sus derechos y para que la sociedad avance hacia una paz duradera y con justicia.