Despliegan operativo en sur de Bolívar por presunta masacre perpetrada por ELN

Tropas de la Primera División del Ejército Nacional fueron desplegadas en el municipio de San Pablo, al sur de Bolívar, donde crecen las versiones de una presunta masacre de cinco personas, al parecer, perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vereda El Jardín.

Hasta el momento, autoridades del departamento informan que habrían por lo menos tres fallecidos, pero no descartan que el número de víctimas sea mayor, sin embargo todavía no hay claridad sobre la ubicación de estos cuerpos.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha sido el único en hablar del tema, catalogándola como la masacre número 68 que se presenta en el año.

Ellos dicen que “hombres armados, al parecer pertenecientes al ELN, irrumpieron en una mina de oro y dispararon de manera indiscriminada. El hecho también dejó maquinaria amarilla destruida y provocó el desplazamiento de la comunidad minera en la zona”.



No obstante, aún hay incertidumbre por el pronunciamiento oficial de las autoridades, aunque desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio también hablaron de varias rondas que se realizan en la zona urbana de la población para verificar la información.

En ese punto hay injerencia del ELN, Clan del Golfo, así como bandas locales, al tiempo que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que incluye al municipio de San Pablo, en la que señala imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados.

De igual manera, la Defensoría advierte un alto riesgo humanitario por la disputa por el control de la minería de oro y los corredores de la Serranía de San Lucas.