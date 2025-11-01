En vivo
Familiares de agentes del CTI secuestrados por el ELN marcharán en Bogotá por su liberación

Familiares de agentes del CTI secuestrados por el ELN marcharán en Bogotá por su liberación

La movilización será desde el búnker de la Fiscalía hasta la plaza de Bolívar. Exigen al grupo armado que deje en libertad a las personas que mantiene en cautiverio.

Familiares de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía secuestrados por el ELN.
Fotos: Captura de video.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

Los familiares y amigos de Franque Esley Hoyos Murcia y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, convocaron una marcha en Bogotá para exigir su liberación. Ambos funcionarios fueron secuestrados por guerrilleros del ELN el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul, Arauca.

La movilización, denominada “marcha por la vida y la libertad”, se realizará el domingo 9 de noviembre a la 1:00 p. m. Los participantes se reunirán en el búnker de la Fiscalía y caminarán hasta la plaza de Bolívar, vistiendo camisas blancas y portando cadenas como acto simbólico de apoyo.

Alejandra Sanabria, esposa de Hoyos, hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a esta causa: “Caminaremos por mi esposo y sus compañeros que llevan meses lejos de sus familias y de sus hijos. No es justo que tengamos que acostumbrarnos a vivir con esa incertidumbre. Salimos a las calles para pedir respeto por la vida y recordar que no puede haber negociación sin humanidad”.

En concordancia con ese mensaje, Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López, expresó que la fe y la esperanza siguen firmes tras seis meses de espera: “Confiamos en Dios en que pronto estarán de vuelta. Invitamos a todos a marchar por el amor, por la vida y por el reencuentro. No podemos rendirnos mientras ellos no estén en casa”.

Las familias insisten en que el país no puede olvidar a los funcionarios que permanecen en cautiverio y piden al Gobierno nacional y al ELN acciones concretas para garantizar su pronta liberación.

Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada.

Alejandra Sanabria, esposa de Franque Esley Hoyos Murcia.

