Policía Nacional e Interpol extraditaron a nueve colombianos a Estados Unidos

Policía Nacional e Interpol extraditaron a nueve colombianos a Estados Unidos

Entre los extraditados se encuentra alias 'Tito Borracho' y alias 'John', implicados en delitos relacionados con el narcotráfico, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado.

Interpol.
Fotos: Captura de video @DirectorPolicia en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

La Policía Nacional de Colombia, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina Central Nacional Interpol Bogotá, oficializó el día de hoy la extradición hacia los Estados Unidos de nueve ciudadanos colombianos requeridos por delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

El procedimiento se llevó a cabo en Bogotá, donde los capturados fueron entregados formalmente a las autoridades estadounidenses. Los extraditados deberán comparecer ante las cortes del Distrito Sur de Puerto Rico y del Distrito Sur de Florida.

Entre los principales extraditados se encuentra José Orlando Buitrago Rodríguez, alias 'Tito Borracho', quien inició su actividad criminal en 2003 como integrante de la organización Los Burros, dedicada a la producción y tráfico de cocaína desde el Catatumbo. También fue vinculado al lavado de activos mediante empresas de ganadería y maquinaria pesada.

Otro de los extraditados es Jhon Jairo Pacheco Páez, alias 'John', capturado durante la operación Supremacía en Ocaña (Norte de Santander), señalado de coordinar envíos de cocaína en colaboración con el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Asimismo, fue entregado Luis Frank Tello Candelo, alias 'El Negro Frank', presunto exintegrante de la organización mexicana Los Zetas y segundo al mando de El Loco Barrera, acusado de coordinar el tráfico de estupefacientes hacia Honduras y México por vía aérea y marítima.

Otros de los extraditados son Winder José González, Jordan José Molinares Santiago, Leroy Ortega, Alfonso Gómez Pineda, Custodio Enrique Simancas Castro (alias 'Mario') y Fabián Alberto Agredo Hoyos.

Los detenidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad en un vuelo privado custodiado por el U.S. Marshals Service, con destino a los Estados Unidos, donde enfrentarán este proceso judicial.

