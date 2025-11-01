En Medellín fue capturado un estadounidense solicitado en la Florida por lavado de activos

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó a través de su cuenta de X que en la ciudad de Medellín fue capturado un ciudadano estadounidense que era buscado por las justicia en el Distrito Sur en la Florida por varios delitos relacionados con el lavado de activos.

El hombre, que tenía una cédula colombiana a la hora de su captura en la capital de Antioquia, era requerido por las autoridades en Estados Unidos por delitos de concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y evasión tributaria.

La información entregada por mindefensa deja en evidencia que el extranjero haría parte de una red global de lavado de activos, utilizada para mover capitales ilícitos desde y hacia Colombia, por lo que con su detención se golpea la estructura de la organización criminal.

Mientras avanza el proceso de extradición con este ciudadano estadounidense, hay que mencionar que este es uno de las decenas de extranjeros que han sido capturados este año en Medellín, lugar que se ha convertido en neurálgico para el accionar delictivo internacional para grupos como 'Los Choneros' de Ecuador, el Tren de Aragua de Venezuela o, incluso, mafias europeas.



Para tener dimensión de la injerencia internacional en la capital de Antioquia hay que mencionar el caso del narco albanés, Artur Tucci, que fue asesinado en Medellín hace menos de un mes o la captura de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, cabecilla de Los Choneros que fue sorprendido en un hotel del barrio Santa Teresita.