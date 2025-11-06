JEP y ONU buscan nuevas vías de cooperación tras decisión del Consejo de Seguridad

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, anunció que se están explorando nuevas vías de cooperación con el sistema de Naciones Unidas para continuar acompañando la implementación de las sentencias y decisiones de esta justicia transicional, luego de la reciente decisión del Consejo de Seguridad de la ONU.

“A través de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas estamos explorando otras vías contempladas en el Acuerdo de Paz”, explicó Ramelli, quien reiteró la importancia del respaldo internacional para garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación, verdad y no repetición.

Por su parte, Scott Campbell, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que este organismo mantendrá su disposición de acompañar los procesos de justicia transicional, especialmente los liderados por la JEP, como parte del compromiso de la comunidad internacional con la consolidación de la paz en Colombia.

A su turno, la coordinadora residente de la ONU en Colombia, Mireia Villar Forner, destacó que las Naciones Unidas seguirán acompañando los siete años que restan del mandato inicial de la JEP, tal como lo han hecho desde su creación en 2017.



“Hemos dejado abierta la posibilidad de explorar mecanismos de verificación de las acciones, algo que aún hay que construir y definir”, añadió Villar, al referirse a las alternativas de cooperación que se diseñarán entre la ONU y la jurisdicción.

Con estos anuncios, tanto la JEP como las agencias de Naciones Unidas ratificaron su compromiso de seguir trabajando juntas para garantizar la implementación integral del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento del sistema de justicia transicional en Colombia.