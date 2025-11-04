El presidente del partido Comunes y exjefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, envió una carta al presidente Gustavo Petro Urrego en la que solicita gestionar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una ampliación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, con el fin de que esta pueda acompañar y supervisar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En la misiva, Londoño, quien firmó como representante de una de las partes contratantes del Acuerdo Final de Paz, recordó que el pacto suscrito en 2016 fue un “hito histórico” que permitió poner fin a más de cinco décadas de guerra y avanzar en procesos de justicia, reparación y reforma rural. Señaló que, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 31 de octubre una nueva resolución que renueva el mandato de la misión, lamentó que el componente de justicia y el capítulo étnico no fueran incluidos dentro de las tareas de verificación.

Rodrigo Londoño pide a Petro elevar ante la ONU solicitud para verificar sanciones de la JEP

Rodrigo Londoño pide a Petro elevar ante la ONU solicitud para verificar sanciones de la JEP

El líder del partido Comunes citó el punto 5.1.2 del acuerdo final, que establece la creación de un mecanismo internacional para verificar el cumplimiento de las sanciones propias que imponga la JEP. En ese sentido, pidió al presidente Petro elevar una solicitud conjunta con el secretario general de la ONU y la Presidencia del Consejo de Seguridad para que se incluya dicha función en el mandato de la misión.



“Es fundamental para el éxito del Acuerdo que la comunidad internacional respalde esta etapa sancionatoria. En este momento crucial no nos puede faltar el aliento y el apoyo internacional”, expresó Londoño en la carta.

El excomandante de las Farc también manifestó su disposición de reunirse con el mandatario “cuando lo considere pertinente”, con el propósito de ampliar la motivación de la solicitud y fortalecer el respaldo al sistema de justicia transicional.

Con esta comunicación, Londoño busca reactivar el acompañamiento internacional en una de las fases más sensibles del proceso de paz: la aplicación de las sanciones restaurativas por parte de la JEP, consideradas clave para consolidar la verdad, la justicia y la reparación en el país.