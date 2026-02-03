¿Nuevos caminos tras reunión Petro - Trump? 3 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 3 de febrero de 2026:



Finalizó la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca , en medio de la expectativa por las nuevas relaciones que tendrán los dos países.

Isagén solicitó ante la Corte Constitucional que se suspendan provisionalmente la creación de nuevos impuestos al sector energético en el país.

Ya son 160 los municipios en Colombia que se encuentran en alerta roja producto de las fuertes lluvias que se presentan en todo el país.

La aplicación de Nequi registró caídas masivas en horas de la mañana, que se han restablecido de manera parcial sobre el medio día.

La decisión sobre si Iván Cepeda puede o no participar en las consultas interpartidistas de marzo se encuentra en vilo, como consecuencia del 5 - 4 en las votaciones de la Sala Plena.

La Defensoría del Pueblo advirtió a través de un informe que el desplazamiento masivo y el confinamiento siguen creciendo en el país, sobre todo en el Catatumbo.

