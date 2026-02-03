¿Nuevos caminos tras reunión Petro - Trump? 3 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 3 de febrero de 2026:
- Finalizó la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, en medio de la expectativa por las nuevas relaciones que tendrán los dos países.
- Isagén solicitó ante la Corte Constitucional que se suspendan provisionalmente la creación de nuevos impuestos al sector energético en el país.
- Ya son 160 los municipios en Colombia que se encuentran en alerta roja producto de las fuertes lluvias que se presentan en todo el país.
- La aplicación de Nequi registró caídas masivas en horas de la mañana, que se han restablecido de manera parcial sobre el medio día.
- La decisión sobre si Iván Cepeda puede o no participar en las consultas interpartidistas de marzo se encuentra en vilo, como consecuencia del 5 - 4 en las votaciones de la Sala Plena.
- La Defensoría del Pueblo advirtió a través de un informe que el desplazamiento masivo y el confinamiento siguen creciendo en el país, sobre todo en el Catatumbo.
