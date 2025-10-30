ONU aplaza decisión sobre continuidad de su misión de verificación en Colombia

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió aplazar la votación con la que definiría si extiende, por un año más, el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, creada para supervisar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc.

La sesión, que estaba programada para este jueves 30 de octubre a las 10:05 de la mañana hora de Nueva York, fue reprogramada para mañana viernes 31 de octubre a las 3:05 de la tarde, según confirmó la agenda oficial del Consejo.

El aplazamiento ocurre justo cuando Colombia se juega el respaldo político y financiero de la comunidad internacional a su política de paz total. Desde 2017, la continuidad de esta misión se revisa cada año, y su renovación ha sido considerada un voto de confianza de la ONU frente a los avances —y también los rezagos— en la implementación del Acuerdo de Paz.

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por Blu Radio, los quince miembros del Consejo deberán decidir si mantienen o no a los más de 120 observadores civiles desplegados en 24 departamentos del país, encargados de monitorear la reincorporación de más de 13.000 excombatientes y las garantías de seguridad en los territorios más afectados por la violencia.



La decisión tiene un peso no solo político, sino también económico: la Misión de Verificación representa una inversión anual cercana a los 20 millones de dólares, financiados por Naciones Unidas y países donantes como Estados Unidos, Reino Unido y Noruega.

Estados Unidos, principal aportante del proceso, ha mantenido un tono más exigente frente a la política de paz del Gobierno. Su embajador ante el Consejo de Seguridad advirtió recientemente que “la política de paz es un riesgo si no se acompaña de seguridad y resultados”. Un eventual voto negativo o abstención de Washington podría alterar el respaldo internacional al proceso colombiano.

El aplazamiento de la sesión prolonga la incertidumbre diplomática, pero también le da al país una ventana de tiempo para reforzar sus compromisos y mostrar avances concretos en seguridad y reincorporación antes de la votación definitiva.