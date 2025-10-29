Colombia se juega el respaldo internacional de la paz: ONU decide si mantiene su misión en el país

La votación que se realizará en Nueva York definirá si el organismo mantiene activo uno de los mecanismos más importantes de acompañamiento internacional al posconflicto colombiano. La renovación del mandato —que se realiza cada doce meses desde 2017— es considerada un examen a la solidez del proceso de paz y al liderazgo del país en materia de reconciliación.

La Misión de Verificación, conformada por unos 120 observadores civiles no armados desplegados en 24 departamentos, ha acompañado la reincorporación de más de 13.000 excombatientes, el monitoreo de la seguridad en los antiguos espacios territoriales y el cumplimiento de los compromisos estatales. Su presencia ha sido clave para generar confianza entre el Estado, los firmantes del acuerdo y las comunidades.

De no renovarse, Colombia perdería un respaldo internacional equivalente a cerca de 280.000 millones de pesos al año, además de un garante imparcial que ha mantenido el foco global sobre los desafíos del proceso, entre ellos los asesinatos de excombatientes y la lenta ejecución de proyectos productivos.

En la votación, Estados Unidos jugará un papel central. Washington ha sido uno de los principales financiadores y promotores del acuerdo, pero también ha expresado preocupación por el aumento de la violencia en regiones cocaleras y los rezagos en la implementación. Un voto favorable de EE. UU. reforzaría el apoyo a la política de paz total del gobierno Petro; un voto negativo o una abstención, en cambio, podría interpretarse como un mensaje de desconfianza hacia Bogotá y desataría un efecto dominó entre países donantes.



La última resolución del Consejo de Seguridad, la 2754 de 2024, extendió la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hasta el 31 de octubre de 2025. Lo que decida ahora el organismo marcará si el país seguirá contando con un acompañamiento técnico y político de primer nivel —valorado en alrededor de US$70 millones anuales— o si deberá sostener la paz sin los ojos del mundo vigilando su cumplimiento.