Blu Radio  / Nación  / Colombia, cuarto país del mundo con más ataques a la educación, según la JEP

Colombia, cuarto país del mundo con más ataques a la educación, según la JEP

Entre 2017 y 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz documentó 913 ataques contra la educación, que dejaron casi 19.000 víctimas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes.

