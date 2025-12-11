El país es uno solo y los gremios tenemos que estar listos para unir: Presidenta del CGN

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, asume este 1 de enero la presidencia del Consejo Gremial Nacional y, con ella, la vocería de los 32 gremios empresariales más grandes del país. Llega con una propuesta para buscar consensos y trabajar no sólo con el gobierno de Gustavo Petro en la recta final de su mandato, sino también con quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto.



¿Cuál es el principal reto para el Consejo Gremial Nacional en 2026?

En el año 2026 tenemos dos retos grandes:

Primero, seguir trabajando unidos, aunque tengamos diferencias. Somos un sector que tiene propósitos comunes, yo creo que definitivamente hay unos puntos en los que nunca vamos a estar divididos y que tenemos que seguir en la defensa de la empresa. La construcción de consensos y sacar adelante los temas de cada gremio, sumado a una comunicación más moderna, contándole al país quiénes somos y a defender la actividad empresarial, que es supremamente importante.

Segundo, la llegada del nuevo gobierno definitivamente va a ser fundamental y crucial. Todas las propuestas del Consejo Gremial para poder tomar las primeras medidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo para darle un empujón económico a este país en en en todos los sectores.



Distintos centros de pensamiento le entregarán al nuevo gobierno propuestas concretas para solucionar los problemas del país ¿también lo hará el CGN?

La presidencia todavía la tiene el doctor Camilo Sánchez, y esto es hasta el 31 de diciembre, pero seguramente vamos muy rápidamente el próximo año, a principios de año, a revisar una agenda donde este tema va a ser una prioridad.

Yo sé que cada uno de los gremios está haciendo muy juiciosa la tarea, pero, definitivamente, si logramos entregar un documento como consejo gremial sería maravilloso. Esa es una de las conversaciones que seguramente vamos a tener a principios del próximo año.



¿Qué esperar del remate del gobierno Petro?

Nosotros como gremio creo que tenemos que seguir buscando consensos. Tenemos que seguir buscando una forma de trabajar con el gobierno y con los diferentes ministerios.



Hay sectores que siguen necesitando una institucionalidad fuerte, sólida, tener reglas de juego claras, estables, para que se sigan dando las inversiones que necesitamos en los diferentes sectores.

Hay que seguir con las prioridades que tiene cada sector, sus retos, sus preocupaciones y seguir armando una agenda con el gobierno y tender puentes para poder sacar adelante cosas que superan, digamos, los momentos políticos y que definitivamente van en pro de todos los ciudadanos y del país.

Es que el país es uno solo. Entonces, nosotros como gremios definitivamente tenemos que buscar y estar listos para unir, para representar, para atender puentes. Siempre de una manera firme y respetuosa, sí, pero con un fundamento de progreso de país.



¿Todavía cree que es posible llegar a consensos con el gobierno?

En mi sector, nosotros hemos sido y seguiremos siendo propositivos, porque este es un sector que tuvo una crisis muy dura en los 90, cuando tuvimos el apagón, y eso nos enseñó a ser resilientes.

Eso nos enseñó a que siempre teníamos que trabajar de la mano del gobierno nacional, del ejecutivo, con las instituciones, con la Creg, con la UPME para poder generar una política pública que le dé señales a los inversionistas de hacer inversiones de largo plazo.

Realmente, siempre vamos a poner el diálogo por delante, así estemos en orillas separadas y tengamos diferencias de conceptos, pero vamos a insistir en que el camino es el diálogo, y el camino es propositivo.



¿Cuál es la prioridad del empesariado hoy?

Uno, va a ser el año electoral, y la transición política que de sobre eso, tendremos que armar una agenda muy rápidamente el próximo año entre todos. Tenemos una incertidumbre económica y fiscal que hay que hay que ver cómo cómo se va a abordar como país.

También tenemos que fortalecer una interlocución institucional, volver a tener un diálogo fluido con los diferentes sectores del ejecutivo que interactúan con los diferentes sectores empresariales y tenemos que atacar definitivamente un frente como país: volver a a tomar medidas para que este país sea competitivo y tenga un crecimiento sostenible.



¿Y qué hay de los riesgos?

Más que riesgos, tenemos retos, y siempre vamos a tener retos. Yo creo que el mundo entero en este momento está en unas coyunturas difíciles, en las que el empresariado juega un papel fundamental para darle estabilidad al país.

Colombia, en estos últimos tres años, ha demostrado que tiene un sector empresarial fuerte, un sector empresarial que ha construido tejido social del que tenemos que estar orgullosos. Un tejido empresarial regional supremamente importante donde las regiones han sacado adelante económicamente el país.

Vamos a tener una agenda muy propositiva y tratar de atender todos los retos que se vienen durante el próximo año.