El país es uno solo y los gremios tenemos que estar listos para unir: Presidenta del CGN

Natalia Gutiérrez asume la vocería de los 32 gremios empresariales más grandes del país en un año de elecciones y retos. Una de sus prioridades será construir una agenda sobre las propuestas para el nuevo gobierno.

