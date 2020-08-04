En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Consejo de seguridad
Polo Polo y María Fernanda Cabal
Alias 'Calarcá'
DT del Junior
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Consejo Gremial

Consejo Gremial

Finanzas.jpg
Economía

Consejo Gremial propone solución para finanzas públicas y volver a impulsar la inversión en el país

Porcicultura-Exportaciones a Asia.
Mañanas BLU 10:30

Porcicultura colombiana prepara su primera exportación a Asia y busca conquistar nuevos mercados

Elecciones votaciones en Colombia
Elecciones Colombia 2026

"Se está poniendo en riesgo nuestra democracia": Consejo Gremial alerta sobre intervención política

Foto de cubículos de votaciones
Elecciones Colombia 2026

Consejo Gremial rechazó declaraciones sobre posible estallido social tras resultado de elecciones

Iván Cepeda
Noticias

Consejo Gremial no acoge llamado de Iván Cepeda al diálogo con los empresarios

Gustavo Petro
Elecciones Colombia 2026

Consejo Gremial exige respetar resultados del preconteo tras declaraciones del presidente Petro

Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella
Elecciones Colombia 2026

Consejo Gremial convoca a cinco candidatos que lideran encuestas a diálogo previo a elecciones

Colpensiones.jpg
Nación

Consejo Gremial pidió frenar el traslado de $5 billones de los fondos privados a Colpensiones

dinero colombia.jpg
Economía

"O pagamos nómina o impuestos": Consejo Gremial por impuesto al patrimonio

consejo gremial nacional.jpg
Economía

Consejo Gremial alerta riesgos por decreto que ordena traslado de recursos de las AFP a Colpensiones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad