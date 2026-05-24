Consejo Gremial convoca a cinco candidatos que lideran encuestas a diálogo previo a elecciones

Desde el Consejo Gremial ratificaron su decisión de dialogar con los distintos candidatos a la Presidencia de la República, señalando que esta responde a su misión institucional y al mandato colectivo de sus gremios afiliados.

Es por esto que convocó a los cinco candidatos que lideran la intención de voto, según las encuestas, es decir, Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López, con el objetivo de propiciar espacios privados de conversación en condiciones de equilibrio, transparencia y respeto institucional.

Con estos encuentros, los gremios buscan conocer las propuestas de los candidatos, formular preguntas y plantear preocupaciones sobre los principales desafíos del país. Además, señalaron que estos no implican adhesión, respaldo o preferencia por alguna de las candidaturas.

Cabe destacar que este anuncio se conoce tras la polémica generada luego de que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, confirmara su intención de reunirse con los gremios y acordara un encuentro para el próximo jueves 28 de mayo, con el objetivo de dialogar sobre posibles acuerdos entre el sector privado y programas sociales impulsados desde su campaña.



Para los diferentes gremios, la interlocución con quienes aspiran a gobernar el país corresponde a la naturaleza y función institucional del Consejo, como un espacio de representación y deliberación del sector empresarial colombiano.

“El Consejo reitera que estos encuentros son privados, institucionales y técnicos, y están orientados a abordar asuntos esenciales como seguridad, democracia, desarrollo económico, inversión, empleo, conectividad, energía, infraestructura, salud, educación, institucionalidad y respeto por la Constitución, entre otros”, señalaron en su comunicado.

Finalmente, desde el Consejo afirmaron que continuarán promoviendo estos espacios de conversación con independencia, pluralidad y sentido institucional, pues aseguran que el país necesita más diálogo democrático y “menos intentos de reemplazar la deliberación por la polarización”.

