Terremoto de magnitud 5,4 sacude el sureste de Turquía y causa pánico

Un terremoto de magnitud 5,4 sacudió este jueves la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía, provocando momentos de pánico entre la población, aunque las autoridades informaron inicialmente que no se registraron víctimas, heridos ni daños materiales de consideración.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:40 de la mañana, hora local (7:40 GMT), y tuvo su epicentro aproximadamente 20 kilómetros al norte de la capital provincial de Sanliurfa, según los datos divulgados por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD).

El sismo generó pánico en Sanliurfa

El gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, explicó a la cadena turca NTV que el terremoto provocó un fuerte temor entre los habitantes de la zona. Sin embargo, las autoridades no habían recibido reportes de personas fallecidas o heridas. Sildak también señaló que, de acuerdo con las primeras verificaciones realizadas tras el movimiento telúrico, no se habían registrado derrumbes de edificios.

El temblor fue percibido además en varias provincias cercanas, lo que llevó a numerosos habitantes a salir de sus viviendas ante el temor de que pudieran producirse réplicas o daños estructurales.



Autoridades mantienen las inspecciones

El ministro turco de Urbanismo y Medio Ambiente, Murat Kurum, confirmó a través de X que hasta el momento no se habían reportado daños asociados al terremoto. "Por ahora no se ha informado de daños", señaló el funcionario, quien indicó que los equipos de emergencia continuarían con las labores de inspección en la zona afectada para determinar si el movimiento telúrico había provocado algún tipo de afectación.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación, mientras los organismos encargados de la respuesta a emergencias recopilan información sobre el impacto del sismo y verifican el estado de las edificaciones.

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Sanliurfa aún recuerda los terremotos de 2023

El terremoto ocurre en una región que todavía mantiene presente el recuerdo de los devastadores movimientos telúricos registrados el 6 de febrero de 2023. Aquel día, dos grandes terremotos, de magnitudes 7,7 y 7,6, golpearon amplias zonas del sureste de Turquía y el norte de Siria. La catástrofe provocó una enorme destrucción y dejó más de 50.000 personas fallecidas en territorio turco.

Los terremotos de 2023 afectaron a numerosas provincias y obligaron a desarrollar extensas operaciones de búsqueda y rescate, atención a los damnificados y reconstrucción de infraestructura y viviendas. Por ese antecedente, cualquier movimiento sísmico de intensidad considerable en el sureste de Turquía genera especial preocupación entre los habitantes y activa los protocolos de vigilancia de las autoridades.

El terremoto habría ocurrido en una falla diferente

De acuerdo con las primeras informaciones, el terremoto registrado este jueves tendría un origen distinto al de los grandes sismos de febrero de 2023. El movimiento se habría producido en una falla geológica diferente y de menor importancia que la gran estructura tectónica ubicada más al norte de la región, asociada a los terremotos que devastaron el sureste de Turquía hace tres años.

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Por ahora, las autoridades continúan evaluando la situación y no han informado de víctimas ni de daños materiales importantes derivados del sismo de magnitud 5,4. La información corresponde a las primeras evaluaciones realizadas después del terremoto, por lo que los equipos de emergencia mantienen las inspecciones en Sanliurfa y las zonas cercanas para determinar si existen afectaciones que no hayan sido detectadas inicialmente.