Delcy Rodríguez agradece a Donald Trump su "disposición a retomar el camino" del diálogo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció ante la Asamblea General de la ONU al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por retomar el camino del diálogo y calificó el reciente acuerdo petrolero "como uno de los más grandes jamás suscrito".

"Quiero, en esta 81.ª Asamblea General de la ONU, agradecer al presidente Donald Trump y a su Gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela", dijo la líder chavista en su discurso de menos de veinte minutos.

Rodríguez aseguró que ambos países trabajan hoy "seriamente para dirimir, a través del diálogo, las diferencias existentes", así como en una agenda que incluye principalmente "el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha común contra el crimen transnacional y la cooperación económica".

Delcy Rodríguez. Foto: EFE.

En ese sentido, aseveró que el acuerdo petrolero anunciado el pasado 28 de agosto, que contempla la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas, las mayores del mundo, es "uno de los más grandes jamás suscrito" y "contribuirá al equilibrio energético del hemisferio y de la economía internacional".



"Venezuela aspira con Estados Unidos, con sus vecinos, con todos los países de nuestro continente y de la comunidad internacional reconstruir y sostener relaciones de cooperación, respeto e igualdad", expresó.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, pidió el acompañamiento de la comunidad internacional "para que respalden, de buena voluntad, los cambios que Venezuela necesita".

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"Venezuela quiere respirar libre, ejercer sus derechos como nación soberana, sin ningún tipo de intromisión", dijo.

Seguidores del chavismo y autoridades marcharon este miércoles en el país suramericano para respaldar la participación de Rodríguez en la ONU, entre ellos el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien declaró que la mandataria está representando "la voz de todos los venezolanos" y "de los latinoamericanos".

Además, consideró que Rodríguez ha tenido un "resonante éxito" en su visita en Nueva York, donde se reunió el martes por primera vez con Trump.

El presidente Donald Trump habla durante la 81.ª sesión de las Naciones Unidas (ONU). AFP.

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Los chavistas también reiteraron su apoyo al depuesto presidente Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York.

El Legislativo, dominado por el chavismo, también respaldó la participación de la mandataria encargada, lo que describió como un "vehículo indispensable para fortalecer las relaciones internacionales" y consolidar alianzas "basadas en el respeto mutuo".

Sin embargo, el bloque opositor Libertad rechazó apoyar la participación de Rodríguez en la ONU.

Por otra parte, la portavoz en español del Departamento de Estado de EE.UU., Natalia Molano, descartó este miércoles en una entrevista con EFE que la reunión de Trump y Rodríguez legitime al Gobierno venezolano y aseguró que la estrategia de Washington "no ha cambiado".

"El propósito no es darle legitimidad. Sabemos que ella no ha sido elegida por el pueblo venezolano", declaró Molano.