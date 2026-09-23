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Tiroteo a las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá: hay video

Aparentemente, un hecho de intolerancia desencadenó este momento de tensión afuera del aeropuerto más importante del país.

Tiroteo en aeropuerto El Dorado
Tiroteo en aeropuerto El Dorado
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

En la noche de este miércoles, 23 de septiembre, hubo un tiroteo a las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá. En videos que circulan en redes sociales se puede evidenciar la tensión y momentos de incertidumbre luego de escuchar los disparos en esta zona de la capital.

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Información preliminar señala que hubo una discusión entre taxistas que desencadenó en los disparos.

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De hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá detalló que un taxista fue el que sacó un arma traumática y disparó contra el piso a otros tres taxistas. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Tiroteo en aeropuerto El Dorado.
Tiroteo en aeropuerto El Dorado.
Fotos: captura de video

Después de lo sucedido, un esquema de un general que estaba en la zona reaccionó y también disparó.

Las autoridades persiguen al taxista para que responda por lo sucedido.

Video luego del tiroteo:

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