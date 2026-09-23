Tiroteo a las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá: hay video

En la noche de este miércoles, 23 de septiembre, hubo un tiroteo a las afueras del aeropuerto El Dorado de Bogotá. En videos que circulan en redes sociales se puede evidenciar la tensión y momentos de incertidumbre luego de escuchar los disparos en esta zona de la capital.

Información preliminar señala que hubo una discusión entre taxistas que desencadenó en los disparos.

De hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá detalló que un taxista fue el que sacó un arma traumática y disparó contra el piso a otros tres taxistas. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Tiroteo en aeropuerto El Dorado. Fotos: captura de video

Después de lo sucedido, un esquema de un general que estaba en la zona reaccionó y también disparó.



Las autoridades persiguen al taxista para que responda por lo sucedido.



Video luego del tiroteo: