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Caen ladrones de casinos que pretendían robar $18 millones en el sur de Bogotá; uno es menor de edad

El operativo ocurrió en Tunjuelito y terminó con cuatro personas detenidas, dos armas de fuego incautadas y una motocicleta inmovilizada. Los ladrones ya tenían antecedentes.

Caen ladrones de casinos que pretendían robar $18 millones en el sur de Bogotá
Cuatro personas fueron detenidas.
Foto: Policía de Bogotá
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

La Policía Metropolitana de Bogotá frustró un intento de hurto de $18 millones que, según las autoridades, pretendían ser sustraídos de un casino ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, en el sur de la ciudad.

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El operativo fue adelantado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, quienes capturaron en flagrancia a tres adultos y aprehendieron a un menor de edad por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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De acuerdo con la Policía, el procedimiento fue posible gracias a labores de investigación y a la información entregada por una fuente humana, lo que permitió anticipar el supuesto intento de robo al establecimiento de juegos de azar.

Las autoridades indicaron que, de acuerdo con las indagaciones realizadas, los detenidos estarían vinculados con el hurto de establecimientos dedicados a los juegos de azar. Según la institución, para cometer estos hechos habrían establecido funciones y roles específicos entre los integrantes.

Durante el procedimiento, la Policía incautó dos armas de fuego y tres teléfonos celulares. Además, fue inmovilizada una motocicleta que, según las autoridades, estaría relacionada con el procedimiento.

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La institución también señaló que las tres personas capturadas ya registraban anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, por los delitos de hurto agravado y estafa.

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El coronel Julián Cetina, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, explicó que la información obtenida durante las labores de investigación permitió frustrar el robo antes de que se concretara.

Los tres adultos capturados, el menor aprehendido y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar el proceso de judicialización correspondiente.

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