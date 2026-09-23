Megatúnel de 300 metros en la Av. 68 resolverá problemas de movilidad: peatones saldrán beneficiados

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) puso a disposición de la ciudadanía un nuevo paso peatonal deprimido en la avenida 68 con calle 13, una infraestructura que permitirá a los usuarios cruzar entre los costados oriental y occidental de la vía sin tener que utilizar el paso semafórico de la intersección.

Este túnel tiene una longitud de alrededor de 300 metros y hace parte del grupo 4 de la troncal de TransMilenio de la avenida 68. De acuerdo con lo revelado por el IDU, desde ahora los peatones podrán utilizarlo para desplazarse en ambos sentidos, mientras continúa el avance de las obras del corredor.

Orlando Molano, director del IDU, explicó que el paso también permitirá conectar a los peatones con la futura estación de TransMilenio de la calle 13, una vez entre en operación.

Abren túnel en la Av 68 @idubogota

¿Cómo es el nuevo megatúnel peatonal de la avenida 68?

El paso deprimido fue diseñado para permitir el desplazamiento de peatones por debajo de la troncal de TransMilenio. El recorrido incluye plazoletas y murales de naturaleza, además de espacios amplios y elementos de accesibilidad.

Con la habilitación del túnel, los ciudadanos pueden cruzar desde el costado oriental hacia el occidental de la avenida 68 y realizar el recorrido contrario sin utilizar el cruce semafórico peatonal que funcionaba en la intersección con la calle 13.

Publicidad

El IDU señaló que la infraestructura busca facilitar los desplazamientos de quienes se movilizan a pie y mejorar las condiciones de accesibilidad en este punto del corredor.

¡Ya está habilitado!



Desde hoy 22 de septiembre ya podrás usar el deprimido peatonal de la calle 13 con av. 68, hito del grupo 4 de esta troncal.



Este deprimido conectará los costados oriental y occidental de la av. 68 y permitirá el acceso a la futura estación de… pic.twitter.com/lGZ3PIj0dD — IDU Bogotá (@idubogota) September 22, 2026

¿Cómo cambiará la movilidad en la avenida 68 con calle 13?

La puesta en servicio del paso deprimido permitió eliminar el paso semafórico peatonal en la intersección de la calle 13 con avenida 68. Con este cambio, se habilitaron dos carriles para tráfico mixto en sentido norte-sur.

Publicidad

El semáforo para el cruce de ciclistas, ubicado en el costado oriental, se mantiene habilitado.

De acuerdo con el IDU, la nueva infraestructura contribuye a mejorar los tiempos de desplazamiento vehicular en este sector y a reducir uno de los puntos de congestión peatonal de la zona.

Este es el nuevo túnel en la Av 68 @idubogota

¿Qué incluye el grupo 4 de la avenida 68?

El grupo 4 tiene una longitud de 1,96 kilómetros e incluye 1,46 kilómetros de ciclorruta y tres estaciones de TransMilenio: calle 13, calle 19 y avenida La Esperanza (calle 24).

Según la información entregada por el IDU, las tres estaciones registran un avance del 100 %. El grupo fue recibido por la Alcaldía de Carlos Fernando Galán en enero de 2024 con un avance del 33,3 % y actualmente registra un 99,58 % de avance.

La habilitación del paso peatonal hace parte de las obras de transformación de la avenida 68, que incorporan infraestructura para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.