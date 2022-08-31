En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta accidentada en Chocó
Descertificación en lucha antidrogas
Ecopetrol
Niña en Ciudad Bolívar
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Avenida 68

Avenida 68

Deprimido de TransMilenio entre avenida Américas y la 68 llega al 99% de avance.
Bogotá

Deprimido de TransMilenio entre avenida Américas y la 68 llega al 99% de avance

cierres en avenida 68.jpg
Bogotá

Conductor, habrá cierres en intersección en Bogotá por obras de avenida 68: será por más de un mes

TransMilenio abre ruta Soacha-Bogotá
Bogotá

Viaje en TransMilenio solo durará 30 minutos: estas estaciones reducirán drásticamente el trayecto

Alcalde Carlos Fernando Galán.
Bogotá

“No se pueden arrancar obras sin predios”: Galán sobre proyectos sin planeación en Bogotá

Habla familiar de esposos que murieron en accidente en Av. 68 de Bogotá
Bogotá

Habla familiar de esposos que murieron en accidente en Av. 68 de Bogotá: "Por un momento de ira"

Nuevo video muestra lo que pasó segundos previos al accidente en Av. 68 de Bogotá
Bogotá

Nuevo video muestra lo que pasó segundos previos al accidente en Av. 68 de Bogotá que dejó 3 muertos

Accidente de tránsito en Av. 68 en Bogotá
Bogotá

Accidente de tránsito en Av. 68 en Bogotá en el que murieron tres personas fue consecuencia de robo

IDU respondió por puente afectado por temblor
Bogotá

El deprimido de las Américas está cerca de ser entregado: TransMilenio alista nuevas estaciones

Carlos Fernando Galán con el fondo de la avenida 26.
Bogotá

Revelan cómo será el megatúnel que unirá troncales de TransMilenio y cuándo estará listo

Nuevo puente vehicular en avenida Suba con calle 100 ya funciona
Bogotá

Nuevo puente vehicular en avenida Suba con calle 100 ya funciona: IDU alerta por retrasos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad