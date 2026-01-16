Nuevo video muestra lo que pasó segundos previos al accidente en Av. 68 de Bogotá que dejó 3 muertos

Un nuevo video de cámaras de seguridad reveló la secuencia exacta de los hechos que derivaron en uno de los accidentes más graves registrados recientemente en Bogotá, ocurrido en la tarde de este jueves 15 de enero sobre la avenida carrera 68 con avenida Chile (calle 72), en la localidad de Engativá.

El siniestro dejó como saldo tres personas muertas, varios heridos y una congestión vial que se extendió durante horas en uno de los corredores más importantes del noroccidente de la capital.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades de Tránsito y la Policía Metropolitana de Bogotá, la tragedia comenzó alrededor de las 2:35 p. m., cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron al conductor de una camioneta a la salida de un restaurante para robarle sus pertenencias. Tras el hurto, los presuntos delincuentes emprendieron la huida a alta velocidad por la carrera 68C en sentido norte.

Grave accidente en Av. 68 de Bogotá. Foto: Redes sociales

Las imágenes, conocidas por Citytv, muestran cómo segundos después la camioneta gris tipo platón de la víctima inicia una persecución por el mismo corredor.



En el video se observa que ambos vehículos giran posteriormente hacia la avenida carrera 68, ya en sentido sur, en medio de un tráfico constante de peatones, comerciantes y automotores particulares.

Pocos metros antes de llegar a la calle 72 se desató la tragedia. La motocicleta impactó contra un automóvil gris que transitaba por la vía y quedó incrustada en su parte posterior. Ese mismo vehículo terminó colisionando contra una volqueta de carga pesada. Segundos después, la camioneta que venía detrás, involucrada en la persecución, se volcó lateralmente y golpeó a otro automóvil rojo que circulaba por el sector.

La peor parte la llevaron personas que no tenían ninguna relación con el hecho inicial. En el vehículo de menor tamaño viajaban dos adultos mayores, quienes murieron de manera instantánea debido a la fuerza del impacto. El tercer fallecido estaría vinculado a la dinámica del choque múltiple, aunque su identidad no ha sido revelada mientras avanzan los procedimientos de Medicina Legal.

Publicidad

El accidente generó una escena de caos en plena hora pico. Debido a que uno de los vehículos quedó volcado y los restos de los demás obstruían casi por completo la calzada, fue necesario el uso de grúas de gran capacidad para retirar los automotores involucrados. Estas labores, sumadas al levantamiento de los cuerpos, mantuvieron paralizado el tránsito durante varias horas, afectando seriamente la movilidad entre el norte y el occidente de Bogotá.